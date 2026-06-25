Leonardo Ramírez, va por la corona del regional

Con apenas 17 años de edad

Se ha dedicado a interpretar temas como “Que se canse de llamar”, de los Plebes del Rancho i “Mi segunda vida”

Con tan solo 17 años, Leonardo Ramírez está listo y dispuesto para arrancar su carrera musical y pelear, gracias a su talento, por un lugar en esta industria que hoy tiene a grandes representantes del regional mexicano.

De los géneros que más llaman su atención son los corridos tumbados, esto que ha llevado a la cima a decenas de cantautores, como un subgénero del regional, fusionado con otros estilos musicales como el hip hop, rap y metales, entre otras cosas.

Leonardo Ramírez, se ha dedicado desde hace un par de años a interpretar canciones que han hecho famosos otros artistas, como “Que se canse de llamar”, de los Plebes del Rancho; “Mi segunda vida”, de Horacio Palencia y varias de Cuitla Vega, como “Vas a querer regresar”, quien le ha compuesto a artistas de la talla de Christian Nodal.

Desde muy pequeño y de manera empírica aprendió a tocar el acordeón, la guitarra y, por si fuera poco, a componer sus propios temas.

“Fue algo que se me dio, gracias a Dios. Aunque de pronto bajo programas, veo tutoriales y he tomado una que otra clase, la realidad es que en cuanto tengo en mis manos los instrumentos mi cuerpo cambia, la sensación es inexplicable y eso me hace crear música”, comentó Leonardo Ramírez.

Además, ya está empezando a tocar también el piano, lo que demuestra sus ganas, el hambre de ser alguien de triunfar por su talento y, sobre todo, de no ser un artista pasajero.

De hecho en breve entrará al estudio de grabaciones para consolidar temas de su autoría como “Sueño inalcanzable”, la cual plasma todo su estilo y personalidad, la cual será muy bien recibida por el público.

“Estoy muy contento de que por fin vamos a comenzar a hacer realidad mi sueño, que es única y exclusivamente crear música. Tocar instrumentos, aprender más y más de la vida, de la gente que sabe, de mis colegas músicos y cantantes.

Y Leonardo agregó: “Soy un joven que tiene muchas ganas de estar en el medio, aunque ahora ya tengo una preparación importante para lanzarme de manera profesional, nunca dejaré de aprender, porque no quiero ser un artista de paso, quiero trascender en el mundo de la música”.

Leonardo Ramírez tiene la fortuna de contar con el apoyo de sus padres y de toda su familia, quienes en su juventud tuvieron la oportunidad de formar una banda y llegaron a tocar

En diferentes lugares, así que eso le ayudará para mantenerse bien aterrizado en esta industria tan bonita, pero a veces tan complicada.