Maussan Televisión y Jaime Maussan lanzan la campaña “Semana del OVNI”

Del 24 de junio al 2 de julio

A través de sus plataformas oficiales, el ufólogo mexicano busca transformar la percepción pública de estos avistamientos.

Por: Asael Grande

El periodista e investigador Jaime Maussan ha lanzado una intensa campaña informativa de cara a la Semana del OVNI (del 24 de junio al 2 de julio, a través de Maussan Televisión: Canal 3.3 de Imagen Televisión; Izzi, Canal 415; Totalplay: Canal 355; Star TV: Canal 195, y en Maussan Televisión You Tube), utilizando el impacto de la fecha para exigir un cambio radical en la forma en que la humanidad y los gobiernos abordan el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados.

A través de sus plataformas oficiales, el ufólogo mexicano busca transformar la percepción pública de estos avistamientos. Su objetivo principal es que dejen de ser tratados como mitología o ciencia ficción. En su lugar, Maussan demanda que las anomalías en el cielo sean reguladas y respetadas formalmente por las autoridades internacionales como una realidad del espacio aéreo.

Esta nueva ofensiva mediática se apoya fuertemente en el contexto global de desclasificación. El investigador sostiene que la humanidad ya está lista para aceptar la realidad extraterrestre, respaldándose en videos captados por drones militares y los recientes archivos oficiales liberados por agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

“Vamos a presentar, durante una semana, programas especiales, en Canal 3.3 a las 10 de la noche, donde vamos a tratar de presentar algunos de los aspectos más sobresalientes de la historia que se ha venido desarrollando en los últimos 79 años, creo que ahora que se reconozca que el fenómeno es real, tenemos que darnos cuenta cómo se manejaron las cosas, y cómo se escondió la verdad durante tantos años, cómo estos seres ha intentado comunicarse con nosotros, desde los primeros momentos hasta hoy, cómo muchas personas sufrieron el acoso por tratar de divulgar este fenómeno, cómo se ha desarrollado la retro ingeniería, la tecnología que se ha extraído de las naves extraterrestres, todos estos elementos que han conformado a nuestra civilización, a nuestros valores, pues van a ser presentados para que empecemos a entender lo importante que es esto, y cómo se manejaron las cosas; ahora que sabemos que esto es verdad, y que ya no va haber un punto de discusión, todos aquellos que querían degradar mi mensaje, decían que era controversial, polémico”, comentó Maussan en entrevista exclusiva con esta casa editorial.

A pesar de aprovechar la coyuntura, Maussan mantiene una postura firme en contra de festejar el fenómeno el 2 de julio. El periodista argumenta que dicha fecha conmemora el incidente de Roswell de 1947, un evento que califica como trágico debido al supuesto ocultamiento de información y la muerte de seres extrahumanos, por lo que considera que no hay motivos de celebración: “tenemos el archivo más grande del mundo, ni siquiera los militares de Estados Unidos, ni siquiera la CIA o el FBI tienen tanto material como tenemos nosotros, ni han revisado todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, creo que ahora es momento de exponerlos y vamos a aprovechar este momento que está a punto de abrirse el fenómeno para que las personas empiecen a ver y a saber la importancia que tiene que estamos siendo visitados”.

Para contrarrestar esto, el investigador ha intensificado la difusión de evidencias en las semanas previas mediante sus canales oficiales. Las transmisiones se concentran en su canal digital “Maussan Televisión” y en su sección “#NoEstamosSolos” en la televisión abierta mexicana, consolidando su campaña como un esfuerzo permanente de educación y debate público.