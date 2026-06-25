Más policías podrán aplicar multas de tránsito en CDMX

Mayor capacidad operativa de vigilancia

Elementos de la Policía Auxiliar y de la Bancaria e Industrial también levantarán infracciones en siete alcaldías

En plena época mundialista, la Ciudad de México amplió el número de policías que podrán aplicar multas de tránsito, a partir de esta semana, integrantes de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial podrán levantar infracciones en siete alcaldías como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial y mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Así, habrá 1,287 policías autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito con motivo de infracciones. La medida busca aumentar la capacidad operativa de vigilancia en calles y avenidas de la capital en un contexto marcado por altos índices de accidentes, tráfico constante y una creciente demanda por mejorar el ordenamiento vial, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Por qué más policías podrán multar?

La SSC informó que la medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y mejorar la movilidad segura en la capital. Para ello, las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional realizaron un proceso de selección para identificar perfiles adecuados dentro de las distintas corporaciones policiales.

Los agentes tuvieron una capacitación teórica y práctica en materia de seguridad vial a través de la Universidad de la Policía . Además, participaron en evaluaciones constantes para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.

La dependencia señaló que la intención del incremento es para abarcar una mayor parte de las alcaldías y una respuesta más eficiente ante conductas que generan riesgos para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Imágenes compartidas por la SSC revelaron que los elementos facultados usarán uniformes similares a los que visten los agentes de tránsito, pero con distintivos de su corporación de origen. Cintillos de color azul destacan en el caso de la PA y brazaletes rojos están presentes en la indumentaria de los PBI.

¿En qué alcaldías podrá multar la PA y PBI?

Los elementos de PA y PBI, normalmente enfocadas en tareas de vigilancia y seguridad, se encargarán de complementar las labores que hasta ahora realizaban principalmente los agentes de tránsito.

Los nuevos elementos autorizados para infraccionar operarán en las siguientes alcaldías:

– Cuauhtémoc

– Álvaro Obregón

– Miguel Hidalgo

– Cuajimalpa

– Iztacalco

– Xochimilco, con el sector 73 «Excalibur»

– Iztapalapa, con el Sector 56 «Cobra».

Verificación de quién te multa

El 10 de junio de 2026, se dio a conocer a través del acuerdo 30/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, una lista con los nombres y número de placa los policías autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos mediante equipos electrónicos portátiles, así como aquellas emitidas mediante sistemas tecnológicos por infracciones al Reglamento de Tránsito.

La PA y la PBI son cuerpos complementarios de seguridad

La Policía Auxiliar de la Ciudad de México surgió en 1925 cuando Leandro Castillo Venegas fundó la primera Unidad de Vigilancia con 7 elementos en las Lomas de Chapultepec. El 13 de marzo de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho reconoció a sus integrantes como miembros auxiliares de la Policía Preventiva del Distrito Federal y les otorgó personalidad jurídica.

Hoy cuenta con más de 28 mil elementos distribuidos en más de 2 mil usuarios. Su titular es Lorenzo Gutiérrez Ibáñez.