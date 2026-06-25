La tragedia detrás de la euforia: 14 atropellamientos en un día

Saldo de más de 17 personas heridas

Festejo lamentable de algunos aficionados tras el triunfo de México frente a Chequia

Por Arturo Arellano

La Selección Mexicana de Fútbol ha firmado una página imborrable en los libros de historia al imponerse de manera contundente por 3 goles a 0 a la Selección de Chequia, cerrando una fase de grupos perfecta en el Mundial de la FIFA 2026. Ante un pletórico Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) que albergó a más de 80 mil almas, el combinado dirigido por Javier Aguirre disipó cualquier duda y desató la locura nacional.

Los autores de la hazaña fueron Mateo Chávez (Minuto 55), quien abrió el cerrojo checo con una soberbia definición cruzada de pierna zurda tras una gran asistencia de Luis Romo; Julián Quiñones (Minuto 61), quien estuvo en el lugar y momento indicados para empujar el esférico a las redes y firmar el segundo de la noche; y finalmente Álvaro Fidalgo (Minuto 90+3), quien selló la goleada con un soberbio derechazo que se incrustó en el ángulo justo antes del silbatazo final.

El encuentro también quedó marcado por el ingreso del guardameta Guillermo Ochoa al minuto 77, alcanzando la cifra de seis Copas del Mundo disputadas. Estadísticamente, este resultado representa un hito sin precedentes para el balompié nacional: es la primera vez en toda la historia que la Selección Mexicana gana sus tres partidos de la Fase de Grupos en un Mundial, sumando el paso perfecto con 9 puntos posibles. Con el liderato indiscutible del Grupo A en la bolsa, México avanza con paso firme y la moral por los cielos a los dieciseisavos de final, donde volverá a jugar en la capital del país a la espera de conocer a su próximo rival de eliminación directa.

¡TRIUNFO EMPAÑADO!

Si bien, el pitazo final en el Estadio Ciudad de México, desató una ola de júbilo justificada por un triunfo histórico, la alegría genuina de millones de aficionados en todo México se vio empañada, casi de inmediato, por una realidad sombría y repetitiva.

Las imágenes que circulan en las redes sociales y los noticieros no son solo de mexicanos cantando el «Cielito Lindo» en el Ángel de la Independencia o en la Glorieta de la Minerva; son también postales de caos, vandalismo y tragedia. Los puntos de celebración en distintas entidades se transformaron, una vez más, en escenarios de desmanes protagonizados por un sector de la afición que insiste en confundir pasión con desorden.

Este día se reportaron 14 atropellamientos en distintas partes del país debido a festejos que se salieron por completo de control, dejando en claro que no se trata de un hecho aislado, sino de una preocupante crisis de civismo.

De todos los incidentes, el ocurrido en Cabo San Lucas fue el más sonado y trágico. De acuerdo al reporte de la Fiscalía, un grupo de personas que se encontraban en el Boulevard Marina de esa ciudad comenzaron a golpear de forma irracional los vehículos que transitaban por el lugar. La tensión escaló cuando uno de los conductores afectados reclamó que incluso le estaban arrojando cerveza al interior de su automóvil, lo que provocó una acalorada discusión con una de las mujeres que festejaba el triunfo del tricolor. Tras ser agredido físicamente por la fémina, el automovilista perdió el control de sus acciones y embistió salvajemente a un grupo de 17 personas hasta terminarse por estampar contra unos postes de seguridad.

La escena posterior no hizo más que profundizar la barbarie: lejos de llamar a emergencias, los asistentes procedieron a sacar al conductor del vehículo y propinarle una severa golpiza, en un acto de linchamiento que cesó únicamente cuando fue rescatado por agentes policiacos. Hoy, el sujeto se encuentra detenido bajo custodia, mientras el saldo humano de la imprudencia es devastador: siete personas terminaron en el hospital con lesiones graves que ponen en riesgo su integridad, mientras que otras 10 resultaron con golpes menores. Lamentablemente, este horror no fue exclusivo de Baja California Sur; en Veracruz, Chiapas y Guadalajara se registraron incidentes similares que encendieron las alarmas de las autoridades locales, quienes han tenido que emitir ruegos públicos implorando a la población no agredir a terceros durante las movilizaciones para evitar más tragedias.

Es absurdo y vergonzoso que la afición mexicana, conocida mundialmente por su colorido, ingenio y apoyo incondicional, se siga comportando de esta manera. El fútbol debe ser un vehículo de respeto, un espacio de unidad y una fiesta de alegría compartida, nunca una excusa para la violencia, el salvajismo o el caos. No se trata de generalizar, porque la gran mayoría de los hogares mexicanos celebró en paz, pero ya hemos visto demasiados episodios donde el comportamiento incorrecto se normaliza y se tolera. Hemos pasado de las agresiones verbales a los destrozos de mobiliario público, de las trifulcas callejeras entre compatriotas a la pesadilla de autos embistiendo multitudes.

Hacemos un llamado enérgico e impostergable a la reflexión profunda. ¡Basta ya! Celebremos en paz. Celebremos en familia, con los hijos, con los amigos, pero con absoluta sobriedad: sin alcohol, sin drogas y sin destrozos. La grandeza de una afición y de un país no se mide por la fuerza de sus gritos en la tribuna ni por el tamaño de sus banderas, sino por su capacidad de comportarse con civismo, educación y respeto fuera del estadio. Lo que pasó tras el silbatazo frente a Chequia es una mancha vergonzosa que nos degrada como sociedad. El gol se grita con el corazón, con toda la fuerza de los pulmones, pero también con la mente firmemente puesta en la convivencia armónica y el valor sagrado de la vida humana.

Seis batallas definen el destino

del “Grupo de la Muerte” HOY

El Mundial de la FIFA 2026 nos está regalando el torneo más monumental de la historia, y este viernes se presenta como una catedral de emociones edificada sobre seis frentes simultáneos. No es una jornada cualquiera; es un terremoto futbolístico de seis partidos donde la vieja guardia y la nueva era se miran directamente a los ojos.

En el epicentro de la discusión global emerge Francia, un auténtico acorazado y serio candidato al título que no solo juega contra su rival de turno, sino contra los libros de historia. La gran narrativa que nos quita el sueño a los románticos del balón es la persecución implacable de Kylian Mbappé, quien le pisa los talones a Lionel Messi para arrebatarle el récord ecuménico como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Cada zancada de la estrella parisina se siente como un soplo en la nuca del astro argentino; una transferencia de estafeta generacional que podría consumarse en tierras norteamericanas.

Pero si de historia pura hablamos, el plato fuerte es, sin lugar a dudas, el choque titánico entre Uruguay y España en territorio mexicano. Es la aristocracia del fútbol frente a frente: la garra charrúa contra el misticismo del tiquitaca. Dos campeones del mundo que representan las dos vertientes más puras y contrastantes de entender este juego. Mientras la afición mexicana adopta Guadalajara como una sucursal del júbilo global, este día promete dejar cicatrices hermosas en la memoria colectiva del balompié mundial.

Uruguay contra España en la Perla Tapatía

El Estadio Guadalajara se vestirá de gala a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) para albergar el enfrentamiento más esperado de la fase de grupos. Ambos colosos llegan obligados a plasmar su jerarquía en un partido que paralizará al planeta.

Centrándonos en el colosal Uruguay vs. España, las expectativas están por las nubes. Se espera un juego de alta intensidad táctica. España buscará el monopolio de la posesión con su característico juego asociativo, mientras que Uruguay apostará por la solidez defensiva, las transiciones letales y ese gen competitivo inigualable llamado «garra charrúa».

España llega con un porcentaje de precisión de pases superior al 88% en el torneo, mientras que Uruguay lidera en recuperaciones de balón en el último tercio del campo. Un empate técnico 1-1 o una victoria ajustada por un gol para cualquiera de los dos lados. El favoritismo está dividido al 50%.

Las estrellas: Por España, el virtuosismo y desequilibrio de Lamine Yamal en el extremo derecho; por Uruguay, la potencia física y el olfato goleador de Darwin Núñez en el eje del ataque.

El mapa del viernes de fútbol

Noruega vs. Francia .Boston Stadium, Boston. 13:00 horas (Centro de México).

Francia salta a la cancha como el claro favorito de la mano de un Kylian Mbappé encendido. Noruega intentará plantar cara basándose en el orden defensivo y el contragolpe.

Francia promedia 2.5 goles por partido. La estrella absoluta es Mbappé, secundado por Antoine Griezmann. Por Noruega, el referente histórico es Erling Haaland, buscando romper las redes galas. Posible resultado: Victoria de Francia 3-1.

Senegal vs. Iraq: Toronto Stadium, Toronto. 13:00 horas.

Un choque de estilos fascinante en el Grupo I. Los africanos imponen su velocidad y despliegue físico ante un ordenado y combativo cuadro iraquí. Senegal parte como el gran favorito del emparejamiento.

Senegal cuenta con la solvencia de Sadio Mané y el liderazgo de Kalidou Koulibaly. Iraq apuesta por la rebeldía de su atacante Aymen Hussein. Posible resultado: Senegal se impone por 2-0.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: Houston Stadium, Houston. 18:00 horas.

Arabia Saudita busca emular sus grandes hazañas mundialistas previas ante la Cenicienta del Grupo H, Cabo Verde, un equipo físicamente impecable que no tiene nada que perder. Pronóstico reservado con ligero favoritismo árabe.

Los «Hijos del Desierto» confían en el talento de Salem Al-Dawsari, mientras que los «Tiburones Azules» encomiendan sus ilusiones a Ryan Mendes. Posible resultado: Triunfo de Arabia Saudita 2-1.

Egipto vs. Irán: Seattle Stadium, Seattle. 21:00 horas.

Duelo de titanes regionales en el Grupo G. Irán llega con una solidez colectiva envidiable en la zona de CONMEBOL y Asia, mientras Egipto quema sus últimos cartuchos con una generación dorada. El encuentro se perfila sumamente cerrado.

Egipto gravita enteramente en torno al faraón Mohamed Salah. Irán responde con la jerarquía en el área de Mehdi Taremi. Posible resultado: Empate 0-0 o 1-1.

Nueva Zelanda vs. Bélgica: BC Place Vancouver, Vancouver. 21:00 horas.

Los Diablos Rojos belgas cierran la jornada nocturna con la obligación de golear para asegurar el liderato del Grupo G. Nueva Zelanda buscará apelar a la disciplina y el juego aéreo para mitigar la superioridad técnica europea.

Bélgica es ampliamente favorita gracias al genio creativo de Kevin De Bruyne. Los «All Whites» tienen en el delantero Chris Wood a su máxima amenaza.

Posible resultado: Victoria contundente de Bélgica 3-0.

Lo que nos depara el sábado 27 de junio

Sin espacio para el descanso, el sábado continuará la fiesta del fútbol con los siguientes partidos correspondientes al cierre de los Grupos J, K y L:

Panama vs. Inglaterra — New York New Jersey Stadium.

— New York New Jersey Stadium. Croacia vs. Ghana — Philadelphia Stadium.

— Philadelphia Stadium. Colombia vs. Portugal — Miami Stadium.

— Miami Stadium. República Democrática del Congo vs. Uzbekistán — Atlanta Stadium.

— Atlanta Stadium. Argentina vs. Jordania — Dallas Stadium.

— Dallas Stadium. Argelia vs. Austria — Kansas City Stadium.