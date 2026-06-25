TelevisaUnivision gana en audiencia en el encuentro México vs. ChequiaEspectáculos jueves 25, Jun 2026
- Al registrar un alcance de más de 24.8 millones de audiencia
- Se consolida como la señal mundialista preferida por la audiencia
TelevisaUnivision se ubicó como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre las selecciones de México y Chequia, transmitido el 24 de junio, al registrar un alcance de más de 24.8 millones de audiencia, según cifras de la ACAM*. La emisión del encuentro deportivo transmitida por TelevisaUnivision superó a su competencia por 18%.
Con el mejor equipo de comentaristas y analistas deportivos, TelevisaUnivision ofrece la mejor cobertura de la Copa FIFA 2026 y la audiencia así lo reconoce.
Además, la emisión por ViX del partido entre las selecciones de México y Chequia sumó más de 5.6 millones personas.
TelevisaUnivision agradece la preferencia del público televidente y reafirma su compromiso de ofrecer a sus audiencias las mejores coberturas de los principales eventos deportivos.