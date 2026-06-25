TelevisaUnivision gana en audiencia en el encuentro México vs. Chequia

Al registrar un alcance de más de 24.8 millones de audiencia

Se consolida como la señal mundialista preferida por la audiencia

TelevisaUnivision se ubicó como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre las selecciones de México y Chequia, transmitido el 24 de junio, al registrar un alcance de más de 24.8 millones de audiencia, según cifras de la ACAM*. La emisión del encuentro deportivo transmitida por TelevisaUnivision superó a su competencia por 18%.

Con el mejor equipo de comentaristas y analistas deportivos, TelevisaUnivision ofrece la mejor cobertura de la Copa FIFA 2026 y la audiencia así lo reconoce.

Además, la emisión por ViX del partido entre las selecciones de México y Chequia sumó más de 5.6 millones personas.

TelevisaUnivision agradece la preferencia del público televidente y reafirma su compromiso de ofrecer a sus audiencias las mejores coberturas de los principales eventos deportivos.