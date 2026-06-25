Facultad de Ciencias Agrícolas, referente de retribución social: rectora Paty Zarza

Fortalece sus programas académicos, impulsa la investigación de vanguardia, promueve proyectos con impacto social y consolida alianzas estratégicas vinculadas al ámbito agronómico

Toluca, Méx.- La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es un referente de retribución social y del compromiso institucional con la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo y bienestar de la entidad, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al encabezar la lectura del cuarto informe anual de actividades del director de este organismo académico, Gaspar Estrada Campuzano.

En este ejercicio de transparencia, en el que se dieron cita integrantes de la comunidad universitaria, representantes de los sectores público y empresarial, así como de la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, la rectora destacó que este espacio académico fortalece el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno de México en materia de soberanía alimentaria.

Zarza Delgado subrayó que la Facultad de Ciencias Agrícolas se distingue por su solidez académica, vocación social e inclusión. Resaltó que 100 por ciento de los programas educativos que oferta se encuentran acreditados, lo que garantiza que la totalidad de su matrícula cursa estudios con los más altos estándares de calidad. Asimismo, cuenta con 27 docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), fortaleciendo la generación y aplicación del conocimiento.

En materia de vinculación social, señaló que la Facultad impulsa alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, además de participar en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, mediante las cuales estudiantes colaboran en proyectos de diagnóstico y restauración de la calidad del agua del Bordo “Las Maravillas”, así como en acciones comunitarias desarrolladas en municipios como Ixtlahuaca, Jocotitlán, Ocuilan, Tonatico y Calimaya.

Reconocimeinto al esfuerzo de las comunidades estudiantil, docente y administrativa

Por ello, la rectora reconoció el esfuerzo de las comunidades estudiantil, docente y administrativa, así como la gestión encabezada por Gaspar Estrada Campuzano, al considerar que su trabajo contribuye a fortalecer la misión de la UAEMéx de consolidar a la educación pública como un motor de transformación social, poniendo el conocimiento científico al servicio de la sociedad y formando profesionistas con sentido ético y responsabilidad social.

Al presentar su informe, Gaspar Estrada Campuzano destacó que durante el ciclo escolar 2025-2026 la Facultad de Ciencias Agrícolas registró una matrícula de mil 178 estudiantes. Asimismo, informó sobre la apertura de los Diplomados Superiores en Arboricultura y en Seguridad e Inocuidad Alimentaria y Cambio Climático, ampliando la oferta académica con una visión orientada a las necesidades de la sociedad.

Respecto a la planta docente, detalló que este organismo académico cuenta con cinco cuerpos académicos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP); además, 58 por ciento de su profesorado posee perfil reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), mientras que 253 profesoras y profesores participaron en actividades de formación, profesionalización y actualización.

Finalmente, Estrada Campuzano agradeció el respaldo de los tres sectores de la comunidad universitaria y de la Administración Universitaria 2025-2029, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, cuyo acompañamiento ha permitido consolidar a la Facultad de Ciencias Agrícolas como un espacio de excelencia académica, investigación y formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del sector agropecuario y el bienestar social.