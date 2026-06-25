Colima, bajo la mira de la delincuencia

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Siendo uno de los estados más pequeños del país, tanto en territorio como en población, Colima es un estado que atrae la atención, por una razón fundamental, cuenta con el puerto y la aduana más importante de la región del Pacífico.

Gobernado esencialmente por priistas durante décadas, dejó de ser parte de ese engranaje, en 2021, cuando la ola morenista venció en las urnas a los tricolores.

Colima es un estado de claroscuros en donde se tiene uno de los mayores índices de violencia y en los que campean los grupos de la delincuencia organizada.

Ahí conviven los siguientes cárteles Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Los Zetas, además de una alianza entre el antiguo Cártel de los Arellano Félix y otros regionales como La Familia Michoacana y los Troyanos.

Tierra de bonanza de la delincuencia organizada, ya que el puerto de Manzanillo es un bocado de cardenal para ellos y de angustia para sus habitantes.

Por eso la disputa por el nuevo gobierno estatal, fechada para junio de 2027, resulta ser muy atractiva y podría servir para una alternancia que mejore los estándares de vida.

Colima es una entidad suigéneris en la que en las tres décadas anteriores se han presentado una gran variedad de cosas que van desde la anulación de dos elecciones estatales, la muerte de un gobernador en un extraño accidente aéreo, el asesinato de otro ex gobernador y la lucha política de grupos, donde el control de la Universidad estatal se encuentra en la mira.

Durante años el control político lo ejerció el grupo universitario que construyó Humberto Silva Ochoa y del que se apropió Fernando Moreno Peña.

Precisamente Moreno Peña fue el responsable de la primera nulidad en unos comicios, por su intervención en los mismos en favor del candidato priista, Gustavo Vázquez Montes, quien ganó en una elección extraordinaria y después murió en un accidente aéreo un año después de ejercer el cargo, por lo que hubo de efectuarse comicios extraordinarios, donde ganó Silvero Cavazos, quien fue asesinado al dejar el cargo. Otro al que le anularon la elección fue José Ignacio Peralta que ganó por un puñado de votos a Jorge Luis Preciado, por lo que se declaró la nulidad de las elecciones.

Ahora bajo el gobierno de Morena y con la segunda mujer gobernando la entidad. Los colimenses habrán de definir a su próximo gobernante, donde se mencionan los nombres de Rosy Bayardo, alcaldesa de Manzanillo, apoyada por la gobernadora Indira Vizcaíno. Mely Romero senadora del PRI o Cristian Torres, Rector de la Universidad también por el tricolor, Riult Rivera panista alcalde de Colima, que busca una alianza y Virgilio Mendoza senador del Verde.

********

Finalmente, el gobierno federal dobló las manos y dio un nuevo plazo de seis meses para el registro de teléfonos celulares… Nuevamente, los festejos por el triunfo de los futbolistas mexicanos dejaron un terrible saldo de basura en las principales avenidas de la CDMX. Lo bueno es que la capital del país por fin se ajolotizó, ya que la gran cantidad de agua lluvia permitió chapalear en algunas de sus calles… Por fin, el senador Enrique Inzunza decidió regresar a sus labores legislativas, aunque lo hizo a distancia, dejando constancia de que se encuentra en territorio nacional.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com

ENTRETEXTO

Colima es un estado de claroscuros en donde se tiene uno de los mayores índices de violencia y en los que campean los grupos de la delincuencia organizada. Ahí conviven El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, además de una alianza entre el Cártel de los Arellano Félix y otros regionales como La Familia Michoacana y los Troyanos.

PATA

Rosy Bayardo, alcaldesa de Manzanillo, es apoyada por la gobernadora Indira Vizcaíno para ser la sucesora en Colima.