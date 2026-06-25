Fortalecen gobierno e industria alianzas para impulsar desarrollo y bienestar en QR

Toma de Protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de Canacintra Playa del Carmen

Playa del Carmen.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre gobierno e industria para impulsar el crecimiento económico, la generación de oportunidades y el bienestar de las familias quintanarroenses, el director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), Carlos Flores Hidalgo, participó en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la Ceremonia de Toma de Protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de Canacintra Delegación Playa del Carmen.

En Quintana Roo se vive una nueva etapa de transformación en la que, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se fortalecen las alianzas entre gobierno, sociedad y sector productivo para construir una prosperidad compartida que genere bienestar para todas y todos.

Esta visión privilegia el diálogo permanente, la corresponsabilidad y la suma de esfuerzos para promover un crecimiento sostenible, incluyente y con justicia social.

Durante su intervención, Carlos Flores Hidalgo destacó que la industria organizada representa un aliado estratégico para impulsar la innovación, la inversión, la generación de empleos y la competitividad.

Señaló que Quintana Roo avanza con la participación de todas y todos, por lo que la gobernadora Mara Lezama mantiene un compromiso firme con los sectores productivos para seguir impulsando políticas y acciones que fortalezcan la economía y generen mayores oportunidades para la población.

Durante la ceremonia, rindió protesta como presidente de Canacintra Playa del Carmen para el periodo 2026-2027 el arquitecto José Luis Acosta Quian.

El evento contó con la presencia de la doctora María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de Canacintra, de integrantes del nuevo Consejo Directivo, empresarias, empresarios y representantes de diversos sectores.

La ceremonia se realizó en el marco de la Reunión Regional Peninsular de Canacintra, espacio que refrendó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración entre Quintana Roo y los estados hermanos del sureste mexicano.