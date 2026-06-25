Caribe mexicano, entre las zonas más afectadas por el calor extremo

Posición 14 a nivel nacional

-Ya van 12 reportes confirmados de golpe de calor en esta temporada

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – El inicio oficial del verano en el Caribe Mexicano vino acompañado de un repunte en los casos de daños a la salud por calor extremo. Quintana Roo se colocó en la posición 14 a nivel nacional, con 22 casos registrados durante la Semana Epidemiológica 23, según el informe de la Secretaría de Salud federal con corte al 17 de junio.

El reporte indica que el estado concentra el 2.7% de los 820 casos contabilizados en todo el país. El golpe de calor es la principal afectación en la entidad, con 12 reportes confirmados. Además, se registraron seis personas con quemaduras y cuatro con cuadros de deshidratación, cifras que colocan a Quintana Roo entre las entidades con mayor incidencia en lesiones por exposición solar, junto a estados como Morelos y Tabasco.

A nivel nacional, Tabasco encabeza la lista con 124 casos, seguido por Oaxaca (86) y Jalisco (75). En contraste, Colima y Coahuila presentan las cifras más bajas.

Las autoridades sanitarias han reiterado recomendaciones básicas para reducir riesgos: evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y protector solar, y mantener una hidratación constante. También pidieron a la población y a los millones de visitantes que llegan a Quintana Roo durante el verano estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o pérdida del conocimiento, ya que pueden ser señales de un golpe de calor que requiere atención médica inmediata.

La advertencia es clara: el calor extremo no solo incomoda, también puede ser letal si no se toman medidas de prevención.

Jóvenes con padecimientos óseos

Lo que antes se asociaba principalmente con adultos mayores comienza a aparecer cada vez más en población joven. Expertos advierten que enfermedades como osteoporosis, artritis y reumatismo están incrementando en personas de menor edad, y señalan a la mala alimentación como uno de los factores principales.

Mitzy Aburto Morales, asesora en la brigada de huesos y articulaciones, explicó que cada año realizan diagnósticos en Cancún mediante resonancia magnética. En los últimos dos años, los parámetros han cambiado: antes atendían sobre todo a adultos mayores, pero ahora padres de familia reportan que incluso menores de 18 años presentan dolores articulares en cuello, espalda, lumbares y rodillas.

La especialista indicó que las causas pueden ser multifactoriales: consumo excesivo de refrescos y café, lesiones deportivas o malas posturas. De cada diez pacientes, ocho presentan afectaciones en las rodillas, relacionadas con sobrepeso y el esfuerzo que soportan al cargar el cuerpo. La lumbalgia y la ciática son los siguientes padecimientos más frecuentes en niños, jóvenes y adultos.

Por género, las mujeres resultan más vulnerables debido a la descalcificación ósea asociada con la menopausia. Además, se han detectado casos de osteoporosis avanzada, osteopenia y artrosis, esta última caracterizada por el arqueo de las piernas.

Aburto Morales subrayó la importancia de realizar exámenes preventivos desde los 30 años, ya que un dolor aparentemente menor puede evolucionar en deformaciones si no se atiende a tiempo. “Un pequeño dolor de rodilla, si se deja pasar, puede terminar en una lesión irreversible”, advirtió.

La recomendación es clara: mejorar hábitos alimenticios, mantener un peso saludable y acudir a revisiones médicas periódicas para evitar que estos padecimientos se conviertan en una nueva epidemia silenciosa entre la población joven.

Se pide a la población y a los millones de visitantes que llegan a Quintana Roo durante el verano estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o pérdida del conocimiento, ya que pueden ser señales de un golpe de calor que requiere atención médica inmediata.