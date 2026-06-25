Continúa en Q. Roo escalada de precios durante junio: Inegi

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Contrario a lo que se registró en gran parte del país, reporta el instituto

Mientras gran parte del país experimentó una ligera baja en la inflación durante la primera quincena de junio, Quintana Roo se colocó en el extremo opuesto: fue la entidad con el mayor incremento de precios, al registrar una variación de 0.31 por ciento, según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.

El contraste es evidente. A nivel nacional, la inflación mostró una disminución de 0.11 por ciento en el periodo, pero algunos estados se apartaron de esa tendencia. Tras Quintana Roo, los mayores aumentos se observaron en Aguascalientes (0.13%), Colima (0.12%), Estado de México (0.09%) y San Luis Potosí (0.07%).

En el desglose por ciudades, Cancún se convirtió en el punto más crítico: lideró el ranking nacional con un alza de 0.40 por ciento en la quincena. Le siguieron Esperanza, Sonora, y Saltillo, Coahuila, ambas con 0.27 por ciento.

La otra cara de la moneda se observó en Tlaxcala, que reportó la mayor disminución de precios con una caída de 0.68 por ciento. También destacaron las reducciones en Puebla (-0.63%), Hidalgo (-0.50%), Nayarit (-0.43%) y Guerrero. Entre las ciudades con mayores bajas figuraron Izúcar de Matamoros, Puebla (-0.85%), Acapulco, Guerrero (-0.77%) y la capital tlaxcalteca (-0.68%).

El informe quincenal del Inegi confirma que, pese a las variaciones regionales, la inflación anual se ubicó en 3.55 por ciento durante la primera mitad de junio de 2026, reflejando un escenario mixto: mientras algunos estados enfrentan presiones en los precios, otros logran contenerlos y ofrecer alivio a los consumidores.

En México, el alza de precios durante 2026 ha sido marcada por el encarecimiento de frutas, verduras y combustibles, con una inflación anual cercana al 4.5%. Para enfrentar este escenario, especialistas y autoridades recomiendan combinar estrategias de consumo responsable con las medidas de contención aplicadas por el gobierno.

El gobierno federal, por su parte, lanzó un plan de contención que incluye subsidios a combustibles, acuerdos con productores y cadenas comerciales, y mejoras en la logística de distribución de alimentos, con el objetivo de evitar que los aumentos se trasladen directamente al consumidor.

El alza de precios en México refleja presiones inflacionarias que afectan directamente a los hogares. La respuesta más efectiva no es reducir la calidad de la dieta ni posponer necesidades básicas, sino optimizar las compras, aprovechar productos de temporada, congelar alimentos y usar programas de descuento. Estas medidas, sumadas a los esfuerzos gubernamentales de contención, permiten enfrentar el encarecimiento sin comprometer la salud ni el bienestar familiar.

Tren Maya de Carga: avance estratégico

El proyecto ferroviario de carga más ambicioso del país ya supera la mitad de su construcción. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su conferencia “La Mañanera del Pueblo” que la mayor parte de la infraestructura quedará concluida este mismo año, consolidando al Tren Maya de Carga (TMC) como pieza clave para el desarrollo industrial del sureste.

El responsable de la obra, el General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que los cuatro complejos de carga avanzan con más del 50 por ciento de ejecución. Se ubican en Cancún, Quintana Roo; Palenque, Chiapas; Mérida y Progreso, Yucatán. Además, se construye un ramal de ocho kilómetros de vías para patios de recibo, todos conectados a los mil 500 kilómetros del Tren Maya de pasajeros.

La interconexión permitirá reactivar el movimiento de mercancías por ferrocarril en el corredor industrial del sureste, enlazándolo con la red ferroviaria nacional a través del punto de conexión en Poxilá. En paralelo, se prepara un quinto complejo en Chetumal, con vocación fronteriza hacia Belice y Guatemala, anunciado como parte del “Corredor Biocultural Gran Selva Maya”.

Vallejo subrayó que el proyecto se desarrolla en coordinación con Pemex, la CFE, gobiernos estatales y comunidades locales, bajo un esquema que busca ser funcional, ambiental y socialmente viable. El avance general se ubica en 54 por ciento y se prevé que al cierre de 2026 estén concluidos los cuatro complejos iniciales, junto con las obras de Puerto Progreso.

La Sedena participa con una fuerza laboral de más de 33 mil efectivos, incluidos 6 mil 380 mujeres, y con 7 mil unidades de maquinaria pesada desplegadas. “Estamos acompañando a las dependencias civiles en la consecución de los derechos de vía necesarios para abrir nuevos frentes de trabajo”, puntualizó el General.

El Tren Maya de Carga se perfila como un motor logístico que complementará el modelo de negocios del Tren de pasajeros y abrirá nuevas rutas de desarrollo económico en el sureste mexicano.

Se refuerza estrategia contra el VIH

La Secretaría de Salud de Quintana Roo y el Censida revisaron recientemente los programas de atención al VIH/Sida en la entidad, con el objetivo de ampliar la detección oportuna de casos y fortalecer la respuesta sanitaria. El secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, informó que se acordó incrementar de manera significativa la aplicación de pruebas diagnósticas en todo el territorio.

La visita del titular de Censida, Juan Luis Mosqueda, hace mes y medio a Quintana Roo permitió evaluar los protocolos de atención y vigilancia, así como definir nuevas acciones de prevención. “Uno de los temas que estamos reforzando claramente es el VIH/Sida en el estado, que como lo saben tenemos el primer lugar en cuanto a la incidencia”, subrayó Rosado.

Los datos oficiales confirman la gravedad del panorama: Quintana Roo encabeza la incidencia de VIH en México, con 9 387 personas viviendo con el virus, lo que equivale a casi 480 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta del país. En cuanto al Sida, la entidad ocupa el segundo lugar nacional, con 4 112 casos acumulados y una tasa cercana a 210 por cada 100 mil habitantes, solo detrás de Campeche.

La estrategia busca mejorar los indicadores sanitarios mediante detección temprana, vigilancia epidemiológica y atención médica especializada, en coordinación con autoridades federales y estatales. Con ello, Quintana Roo intenta contener un problema que lo coloca en el centro del mapa nacional de la lucha contra el VIH/Sida.