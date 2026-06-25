Celebran cancunenses triunfo de la selección mexicana de futbol

HORA 14. Mauricio Conde Olivares

En Cancún, el senador por Quintana Roo, Francisco Carrillo, fue testigo en primera fila de la solicitud de licencia para separarse del cargo por un término de 45 días que la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, presentó al pleno del cabildo con el fin de estar en condiciones legales para inscribirse al proceso interno de selección de la Coordinación estatal del partido MORENA para la defensa de la transformación y la soberanía.

Durante la ausencia temporal de Ana Paty Peralta, aprobada de forma unánime por los integrantes del cabildo, asumió el encargo de despacho de la Presidencia Municipal la Primera Regidora, Landy Pantoja Canché.

Ana Paty realizará su registro el viernes 26 de junio al medio día en la Ciudad de México ante las instancias partidistas de MORENA.

Así las cosas en la contienda interna de MORENA por la candidatura hacia la gubernatura de Quintana Roo misma que se dirimirá en las urnas para el 2027.

Posteriormente, en entrevista Ana Paty dijo que esta solicitud de licencia no es una cuestión personal: se pone así en la licencia como tal por cuestiones legales, pero ustedes saben que esto es para contender en la encuesta, para poder encabezar los trabajos de transformación, de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en nuestro Estado.

Y añadió… “Viene después de todo un análisis y como ustedes lo saben estuve sobre todo en una pausa hasta no saber los tiempos, ayer me confirmaron que eran 45 días, entre 30 y 45 días los que se estaría llevando a cabo este proceso. Yo sí quería tener esa, sobre todo respuesta, ¿por qué? Porque es importante, como lo dije, seguir con el trabajo de nuestro municipio”.

La regidora Landy -prosiguió en sus declaraciones- queda como Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, seguirán los trabajos muy fuertes, seguirán banderazos que ni modos no me van a tocar a mí, pero me tocarán a este gran equipo de obras, proyectos muy importantes, seguramente un nuevo paquete de inversión que eso también va a continuar, las audiencias ciudadanas, el trabajo de todas y todos los servidores públicos.

Así que el día de mañana, explicó, estaré yo allá en la Ciudad de México, me citaron a las 12 y media de la tarde, se citó a todos los contendientes, aspirantes por orden alfabético, por apellido, entonces así iremos. Y me presentaré prácticamente sola con mi esposo.

Me decían, es que Ana Paty que, si llevabas gente, no a ver, esto es muy complicado, ir de un día al otro a la Ciudad de México. Y pues regresaré justamente a territorio, como nos lo marca nuestro movimiento, a hablar de la transformación, a defender la soberanía nacional, a tocar cada una de las puertas en todos los municipios, en cada poblado de nuestro Estado, estaré recorriendo el Estado de Quintana Roo.

La verdad, añadió, estoy muy contenta de poder conocer a muchísima gente, incluso he estado en contacto con ellos a través de diferentes medios, pero bueno, ahora formalmente ustedes saben perfectamente que yo nunca me he movido en el Estado de Quintana Roo, siempre me he mantenido en Cancún.

Esta es la primera vez que estaré recorriendo el Estado -precisó-, y bueno, lo tengo que decir con esa transparencia, y acudiré a cada uno de los poblados del Estado para compartir lo que hemos hecho también aquí desde nuestro municipio, los trabajos de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Estaremos esperando a ver los resultados, continuó, trabajaremos en equipo, también con todas y todos los compañeros de este movimiento, y lo que siempre hago es un llamado a la unidad, a siempre que haya respeto entre todos, y bueno, aquí en este Ayuntamiento, al trabajo.

Eso es todo, al trabajo y más trabajo, concluyó así su conversación con los representantes de los medios de comunicación presentes en la Sala “20 de abril” del palacio municipal.

Por otra parte, ahora que los mexicanos están de plácemes con su selección nacional de futbol déjenme comentarles que el Fut Fest instalado en el Malecón Tajamar de Cancún vivió un momento inolvidable, en donde las y los cancunenses convivieron y celebraron con sus familias el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, convirtiéndose en una auténtica fiesta familiar, según expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la emisión del programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora recordó el ambiente que se vivió en este espacio público, al que acudió tras regresar de una gira de trabajo en la Ciudad de México y se sumó a miles de personas que se reunieron para disfrutar del encuentro en un ambiente de sana convivencia, alegría y unidad.

Mara Lezama destacó que estos eventos gratuitos han permitido que niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartan momentos de esparcimiento en familia, fortaleciendo el tejido social a través del deporte. “Qué maravilla ver a las familias reunidas, disfrutando del fútbol en un ambiente sano, completamente gratuito y sin alcohol. El fútbol genera comunidad y une a las personas”, expresó.

Además de Cancún, los Fut Fest se realizaron de manera simultánea en diversas ciudades de Quintana Roo, entre ellos Bacalar, Tulum, Chetumal e Isla Mujeres, congregando a miles de aficionados que celebraron la victoria de la selección nacional.

En otro tema, Mara Lezama informó sobre la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional para dar seguimiento a la estrategia integral contra el sargazo.

Explicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina, especialistas y científicos para fortalecer las acciones de contención en aguas profundas, con el objetivo de evitar que la macroalga llegue a las playas y aprovecharla mediante proyectos de generación de biogás, fertilizantes y otros usos productivos.

La Gobernadora señaló que Quintana Roo ha invertido cerca de 500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para el combate al sargazo, incluyendo embarcaciones sargaceras, barreras de contención y sistemas de monitoreo especializados.

Asimismo, a lo largo del programa reiteró el compromiso de este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, para continuar impulsando programas sociales, acciones de salud, prevención de la violencia contra las mujeres, infraestructura deportiva y proyectos educativos que contribuyan al bienestar de las familias quintanarroenses.

Finalmente, le informo que ADH – ATELIER de Hoteles, la operadora y comercializadora hotelera mexicana reconocida por sus marcas e innovadores conceptos de hospitalidad, anunció que ATELIER Playa Mujeres, su All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas con un concepto solo para adultos recibió por tercer año consecutivo la certificación EarthCheck Silver, un reconocimiento internacional que consolida su compromiso con una operación turística responsable, eficiente y alineada con el cuidado del entorno eco-social.

Con esta certificación, ATELIER Playa Mujeres acredita el cumplimiento de los rigurosos estándares internacionales establecidos por EarthCheck, programa de referencia mundial en turismo sostenible, cuyos criterios están alineados con el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC). Asimismo, este logro refleja la madurez del Sistema de Gestión Ambiental del resort y el fortalecimiento de una cultura interna en la que la sostenibilidad forma parte de la operación diaria.

“Mantener por tres años consecutivos un estándar internacional tan riguroso como EarthCheck reafirma que la sostenibilidad en ATELIER Playa Mujeres forma parte de una gestión estructurada, medible y en constante evolución. Este reconocimiento valida el trabajo que realizamos para integrar prácticas responsables en la operación diaria del resort, fortalecer el uso eficiente de los recursos y contribuir de manera positiva al entorno eco-social. Para GrupoBD, la sostenibilidad no es una acción aislada, sino una forma de operar con visión de largo plazo”, comentó Beatriz Mora, Directora de Talento Humano y Sostenibilidad de GrupoBD, corporativo al que pertenece ADH – ATELIER de Hoteles.

A través de su estrategia de sostenibilidad, ATELIER Playa Mujeres avanza firmemente hacia sus metas ambientales, entre las que destacan:

Cadena de suministro responsable, para fomentar la integración de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. En este sentido, recientemente realizó el primer Workshop Sostenible con proveedores.

Gestión de residuos, a fin de fortalecer las acciones de separación, reciclaje y aprovechamiento de residuos. Actualmente, recicla el 26% de los residuos generados y a través de la implementación de su programa de composta, estima alcanzar una valorización de hasta el 70% de sus residuos para finales de este año.

Reducción de plásticos de un solo uso, a través de la colocación de botellas de aluminio en las suites, las cuales, los huéspedes pueden rellenar en los dispensadores de agua ubicados en diversas zonas del resort.

La certificación EarthCheck Silver se materializa bajo el pilar de Conciencia Ecosocial de ATELIER de Hoteles, que involucra activamente tanto a los Arteleros como a los huéspedes en iniciativas de preservación ambiental y protección de los ecosistemas locales. De esta manera, ATELIER Playa Mujeres fortalece su propuesta de Lujo Descalzo, integrando bienestar, hospitalidad de alto nivel y una operación cada vez más consciente de su impacto en el entorno; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde