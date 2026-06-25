Fut Fest fortalecen a miles de familias en torno al fútbol: MLE

Espacios libres de alcohol

La gobernadora destacó el ambiente de convivencia en Malecón Tajamar

Cancún.- El Fut Fest instalado en el Malecón Tajamar vivió anoche un momento inolvidable, en donde las y los cancunenses convivieron y celebraron con sus familias el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, convirtiéndose en una auténtica fiesta familiar, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la emisión del programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora recordó el ambiente que se vivió en este espacio público, al que acudió tras regresar de una gira de trabajo en la Ciudad de México y se sumó a miles de personas que se reunieron para disfrutar del encuentro en un ambiente de sana convivencia, alegría y unidad.

Mara Lezama destacó que estos eventos gratuitos han permitido que niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartan momentos de esparcimiento en familia, fortaleciendo el tejido social a través del deporte. “Qué maravilla ver a las familias reunidas, disfrutando del fútbol en un ambiente sano, completamente gratuito y sin alcohol. El fútbol genera comunidad y une a las personas”, expresó.

Además de Cancún, los Fut Fest se realizaron de manera simultánea en diversas ciudades de Quintana Roo, entre ellos Bacalar, Tulum, Chetumal e Isla Mujeres, congregando a miles de aficionados que celebraron la victoria de la selección nacional.

En otro tema, Mara Lezama informó sobre la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional para dar seguimiento a la estrategia integral contra el sargazo.

Explicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina, especialistas y científicos para fortalecer las acciones de contención en aguas profundas, con el objetivo de evitar que la macroalga llegue a las playas y aprovecharla mediante proyectos de generación de biogás, fertilizantes y otros usos productivos.

La gobernadora señaló que Quintana Roo ha invertido cerca de 500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para el combate al sargazo, incluyendo embarcaciones sargaceras, barreras de contención y sistemas de monitoreo especializados.

Asimismo, a lo largo del programa reiteró el compromiso de este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, para continuar impulsando programas sociales, acciones de salud, prevención de la violencia contra las mujeres, infraestructura deportiva y proyectos educativos que contribuyan al bienestar de las familias quintanarroenses.

Se pinta de verde, blanco y rojo el Malecón Tajamar

Cancún.- Desde mucho antes del silbatazo inicial del partido entre México y Chequia, el Malecón Tajamar ya era una fiesta. Familias enteras comenzaron a llegar desde la tarde para asegurar un lugar frente a las pantallas gigantes instaladas en el Fut Fest, convirtiendo el emblemático espacio de Cancún en un auténtico estadio al aire libre.

Niños con el rostro pintado con los colores de la bandera nacional corrían entre las áreas recreativas mientras los vendedores ofrecían banderas, camisetas y recuerdos alusivos a la Selección Mexicana. El ambiente se llenó de cánticos, porras y el tradicional “¡México, México!”, que resonaba a lo largo del malecón conforme aumentaba la afluencia de aficionados entre los que estuvo la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Padres, madres, jóvenes y adultos mayores compartían la emoción de vivir juntos una nueva cita mundialista. Algunos llegaron con sillas plegables; otros prefirieron acomodarse en las gradas o sobre el piso para disfrutar de la transmisión en un ambiente familiar y seguro. Lo importante era ser parte de la experiencia colectiva que ha convertido al Fut Fest en uno de los principales puntos de reunión para seguir los encuentros del Tricolor en Cancún.

La llegada de la gobernadora Mara Lezama Espinosa fue recibida con muestras de afecto por parte de los asistentes. Llegó acompañada por la presidenta honoraria del sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el titular de la CODEQ, Jacobo Arzate; el secretario de Turismo Municipal de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta, y el diputado Jorge Sanén.

Entre saludos, fotografías y mensajes de apoyo a la Selección Nacional, la Gobernadora recorrió el recinto conviviendo con las familias y destacando la importancia de generar espacios de sana convivencia donde el deporte fortalezca el tejido social.

Conforme se desarrollaba el partido, la expectativa crecía. Cada aparición de los jugadores mexicanos en la pantalla provocaba aplausos y ovaciones, mientras los asistentes afinaban gargantas para alentar al equipo nacional.

El Fut Fest volvió a demostrar que el futbol es mucho más que un deporte. Por unas horas, el Malecón Tajamar se transformó en un punto de encuentro donde la emoción por ver jugar a México unió a familias, amigos y visitantes bajo una misma camiseta.