La isla de Cozumel consolida liderazgo en llegada de cruceros

Con 40% de pasajeros que ingresan al país

Es un crecimiento de 7 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- El Caribe Mexicano vive un momento histórico en la industria de cruceros, con Cozumel reafirmándose como el puerto líder del país. De los 5.6 millones de pasajeros que arribaron a México entre enero y mayo, 2.3 millones lo hicieron a la Isla de las Golondrinas, lo que representa el 40% del total y un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las estadísticas de la Secretaría de Marina detallan que hasta mayo llegaron 659 barcos a Cozumel, cifra que refleja un aumento de 6.6% frente a 2025. Con ello, la isla se mantiene como uno de los destinos favoritos para los viajeros de cruceros, consolidando su papel como motor económico de Quintana Roo.

El impacto económico es significativo: se estima que cada crucerista gasta en promedio entre 80 y 83.9 dólares en Cozumel y Mahahual, generando una derrama anual cercana a los 600 millones de dólares. Mientras tanto, Mahahual recibió poco más de 1 millón 80 mil visitantes marítimos, manteniendo niveles similares a los del año pasado.

El crecimiento ocurre pese al incremento gradual en el cobro de derechos a cruceristas, que pasó de 5 dólares por pasajero y alcanzará 15 dólares en 2027. Hasta ahora, la medida no ha frenado la llegada de turistas, que además deben cubrir el cobro estatal vigente en Quintana Roo.

Principales puertos receptores de cruceros en México (enero-mayo 2026): Cozumel, Mahahual, Ensenada, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta.

El dinamismo del sector confirma que el turismo marítimo sigue siendo uno de los pilares más resilientes de la economía en Quintana Roo, con Cozumel como protagonista indiscutible.

Día del Padre deja ocupación moderada en restaurantes

El sector restaurantero de Quintana Roo no logró alcanzar niveles máximos de ocupación durante el Día del Padre. Según Perla Flores Navarro, presidenta de la Canirac en Cancún, los establecimientos apenas superaron el 60% previo al domingo y alcanzaron un repunte de 15%, quedándose por debajo del 80% de ocupación.

La dirigente explicó que muchas familias optaron por celebrar en casa, lo que redujo la afluencia a los restaurantes. Además, señaló que algunos prefirieron acudir únicamente a ciertos partidos del Mundial de Futbol, lo que también influyó en la moderada asistencia. “La mayoría decidió quedarse en casa a hacer celebraciones familiares, y si ya salieron a ver el Mundial a algún restaurante, la siguiente celebración prefirieron pasarla en casa”, comentó.

Flores Navarro destacó que, pese a los altibajos, el gremio restaurantero se prepara para la temporada de verano, considerada la mejor del año en términos de ocupación y derrama económica. El asueto veraniego representa una oportunidad clave para recuperar estabilidad tras meses de variaciones en la afluencia de comensales.

El Día del Padre dejó cifras moderadas, pero el sector confía en que las vacaciones próximas marcarán un repunte significativo para la industria gastronómica en Cancún y en todo Quintana Roo.

Las estadísticas de la Semar detallan que hasta mayo llegaron 659 barcos a Cozumel, cifra que refleja un aumento de 6.6% frente a 2025. Con ello, la isla se mantiene como uno de los destinos favoritos para los viajeros de cruceros, consolidando su papel como motor económico de Q. Roo.