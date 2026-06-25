Playa del Carmen, lista para la Marcha del Orgullo, este domingo

Edición número 14

Se espera reunir a más de 23 mil personas en un evento de carácter familiar

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen. – La edición número 14 de la Marcha del Orgullo en Playa del Carmen se realizará el domingo 28 de junio y espera reunir a más de 23 mil personas en un evento de carácter familiar y ecológico. Este año, la manifestación estará dedicada al activista Rudolf Geers, fundador de la asociación civil Vida Positiva Playa, reconocido por su lucha de más de una década en la prevención y atención de personas con VIH en Quintana Roo.

En rueda de prensa, Iván Castelán, director del colectivo Oasis Playa del Carmen, destacó que la marcha busca visibilizar los logros de la comunidad LGBTTTIQ+ y rendir homenaje a Geers. Por su parte, Brenda Cervantes, presidenta del Colectivo Lésbico “Unidas por Sororidad”, subrayó que el evento es organizado por la sociedad civil, con apoyo logístico del Ayuntamiento.

El registro de contingentes iniciará a las 4:00 de la tarde en el Poliforum de la avenida Juárez. A las 5:00 comenzará el recorrido por la avenida Juárez y la Quinta Avenida, con carros alegóricos transitando por la calle 10. La ruta continuará hacia la avenida Constituyentes, para descender por la calle 15 y concluir en la plaza “28 de Julio”.

Protección Civil, Seguridad Pública y paramédicos estarán presentes durante la marcha. Se exhortó a los asistentes a mantener el carácter familiar del evento y evitar el consumo de alcohol. Además, se espera autorización para izar la bandera de la diversidad, momento en que se dará lectura al pliego petitorio.

El espectáculo contará con la participación de artistas locales —cantantes, drag queens y bailarines—, según lo adelantó Raúl Vázquez “Madame Scandal”, quien resaltó la importancia de visibilizar el talento de la comunidad.

Castelán recordó que en 2025 se lograron avances en capacitaciones para servidores públicos y policías municipales, aunque insistió en que deben ser constantes debido a la rotación de personal. Entre los pendientes figura la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, que condena los transfeminicidios, y la creación de una Casa de Asistencia para personas LGBTTTIQ+, proyecto que se encuentra en reestructuración.

También destacó avances en el Consejo Municipal para la Prevención y Detección del VIH-Sida (Comusida), donde la Secretaría de Salud comenzó a involucrarse de manera más activa.

Estrategia de salud J3 Detecta en Felipe Carrillo Puerto

Con el arranque de la estrategia J3 Detecta, la Secretaría Estatal de Salud fortalece las acciones de detección oportuna de enfermedades y consolida un modelo de atención más preventivo, humano y cercano a la población, tal como lo ha instruido la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el inicio de actividades, el secretario de Salud del estado, Flavio Carlos Rosado, destacó que para la gobernadora Mara Lezama, la salud es de alta prioridad, y la detección temprana de enfermedades es fundamental para seguir construyendo el bienestar en las comunidades.

“J3 Detecta representa el compromiso de acercar la salud a donde está la gente. No podemos esperar a que una enfermedad avance para actuar, debemos anticiparnos, llegar a las comunidades y detectar oportunamente riesgos antes de que se conviertan en complicaciones. Las y los brigadistas visitarán los hogares para identificar de manera temprana padecimientos como diabetes e hipertensión”, afirmó.

La detección temprana contribuye a reducir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas, además de favorecer una mejor calidad de vida para las familias, como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueve la Gobernadora.

Esta estrategia tiene un profundo sentido humano, llegar a la población con dificultades para acceder regularmente a los servicios médicos y con ello detectar situaciones de riesgo en su salud. Tan solo en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 existen más de siete mil personas registradas con alguna enfermedad crónica; sin embargo, menos de la mitad acude de manera regular a sus consultas de control.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís; el diputado de la XVIIII Legislatura, José María Chacón Chablé.