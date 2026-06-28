Crecimiento y turismo descontrolado amenazan tesoros ocultos en cenotes

Reescriben la historia en Q. Roo

Hallazgos revelan fósiles que ayudan a explicar evolución y origen de primeros pobladores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Mientras la ciencia descubre que los cenotes de Quintana Roo pueden reescribir parte de la historia de América, especialistas advierten que la contaminación, el crecimiento urbano y el turismo descontrolado amenazan estos tesoros ocultos bajo tierra.

Las investigaciones del INAH, Proyecto Gran Acuífero Maya, Centro Quintana Roo, COQHCYT, Instituto de Geología de la UNAM, Instituto Chicxulub y Manuel Elías Gutiérrez sustentan la importancia científica de estos ecosistemas y los riesgos que hoy enfrentan.

Quintana Roo alberga algunos de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta, entre ellos Sac Actun y Ox Bel Ha, considerados verdaderos archivos naturales donde permanecen resguardadas evidencias de distintas etapas de la historia.

Más que atractivos naturales, los cenotes conservan fósiles, vestigios arqueológicos y restos humanos que ayudan a entender millones de años de evolución y el origen de los primeros pobladores del continente americano.

Sin embargo, investigadores alertan que cada afectación al acuífero puede representar la pérdida irreversible de información científica, cultural e histórica que aún permanece oculta en las profundidades de Quintana Roo.

Entre los hallazgos más relevantes figura Naia, una adolescente que vivió hace más de 12 mil años y cuyos restos fueron encontrados en Hoyo Negro, cerca de Tulum, aportando evidencia clave para comprender el poblamiento temprano de América.

Del origen de América a los mares prehistóricos

Junto a Naia, otros esqueletos humanos hallados en cuevas inundadas de Quintana Roo superan los 13 mil años de antigüedad, convirtiendo al estado en una referencia mundial para la arqueología y la paleoantropología.

Los sistemas Sac Actun y Ox Bel Ha también revelaron cerámicas, ofrendas y vestigios mayas que muestran la importancia espiritual y ceremonial que tuvieron los cenotes para las antiguas comunidades de la región.

La historia va aún más atrás. Investigaciones del Instituto de Geología de la UNAM documentaron fósiles marinos que confirman que esta región estuvo cubierta por un antiguo mar donde habitaron tiburones gigantes y especies hoy extintas.

Entre los hallazgos destaca Chilomycterus dzonotensis, una nueva especie prehistórica de pez erizo identificada a partir de fósiles recuperados en cenotes de la península, evidencia clave para reconstruir antiguos ecosistemas marinos.

Los estudios también documentaron especies endémicas adaptadas a la oscuridad de los cenotes, algunas amenazadas por la contaminación y el deterioro ambiental, lo que convierte su conservación en una prioridad científica.