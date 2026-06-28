Sector de la construcción muestra recuperación con inversión privada

Periodo de dinamismo creciente

Zona norte del estado es el principal polo de actividad; reporta la CMIC

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La industria de la construcción en Quintana Roo atraviesa un periodo de dinamismo creciente al cierre de la primera mitad del año, impulsada por proyectos privados y por la participación de empresas locales en obra pública estatal y municipal. Manuel Moguel Mazur, presidente de la CMIC, destacó que el 30% de las compañías del ramo tienen presencia en proyectos públicos, lo que representa una ventaja frente a la limitada actividad federal.

El sector inició 2026 con rezago, arrastrando la contracción de 2025, pero ya muestra señales de recuperación. Moguel estimó que en el segundo semestre podría registrarse un ligero crecimiento, principalmente por desarrollos residenciales, plazas comerciales y proyectos turísticos.

La inversión privada ha sido clave para reactivar la actividad, pese al impacto del incremento en precios de materiales e insumos. Varios proyectos detenidos en 2025 retomaron operaciones, lo que refleja la resiliencia del sector y genera expectativas positivas para lo que resta del año.

El crecimiento urbano y turístico mantiene a la zona norte del estado como el principal polo de actividad constructiva, donde se concentran la mayoría de los nuevos desarrollos.

La CMIC prevé que el segundo semestre consolide esta tendencia, con un equilibrio entre obra pública estatal y municipal, y la fuerza de la inversión privada que sostiene la recuperación del sector.

Jornada de regularización de predios en Francisco May

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias quintanarroenses, el Gobierno del Estado, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO), invita a la ciudadanía a participar en la jornada de regularización de predios que se realizará el próximo 30 de junio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la comunidad de Francisco May, zona continental del municipio de Isla Mujeres.

Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, mediante una administración cercana a la gente, que promueve la justicia social y fortalece la seguridad patrimonial de las familias a través de procesos ordenados y accesibles.

Durante la jornada, personal de Agepro brindará orientación y atención directa a las personas que mantienen pendientes sus trámites de regularización de terrenos, por lo que se invita a habitantes de los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez a acercarse para recibir asesoría especializada y avanzar en la integración de sus expedientes.

Para realizar el trámite, las y los interesados deberán presentar la documentación de origen que acredite la posesión del predio, así como recibos de pago en caso de contar con ellos. También será necesario presentar un plano topográfico con coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), que permita identificar la ubicación exacta del terreno.

Asimismo, deberán entregar documentación personal actualizada, entre ella RFC, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente (INE), CURP y, en su caso, acta de matrimonio. La atención se llevará a cabo en la Zona Agrícola kilómetro 19.3, Rancho Oriental, en la comunidad de Francisco May.