Cierres por bajas ventas golpea a pequeños negocios en Chetumal

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Ante deudas, la mayoría están migrando a la informalidad

La falta de circulante y la caída en las ventas han golpeado con fuerza a los pequeños negocios de la capital de Quintana Roo. En lo que va del primer semestre de 2026, al menos 40 establecimientos han bajado la cortina de manera definitiva, según confirmó César Antonio Iuit, secretario general de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios.

El líder sindical explicó que la mayoría de los agremiados arrastra deudas y enfrenta serias dificultades para cubrir gastos básicos como luz, agua, renta e impuestos. La recesión económica, dijo, es más severa que la del año pasado, con una caída estimada del 25% en las ventas y un endeudamiento creciente.

Ante este panorama, muchos micro y pequeños empresarios han optado por trasladarse al comercio informal, especialmente en giros como alimentos, abarrotes, papelerías, ropa, calzado y artículos de belleza. En ese terreno, no pagan impuestos ni servicios, lo que les permite sobrevivir en un entorno adverso.

Iuit lamentó que se critique el aumento del comercio informal sin considerar que detrás de esa decisión están personas de la tercera edad, quienes ya no encuentran empleo formal y recurren a esta alternativa para subsistir.

El gremio permanece a la espera de que los programas anunciados por el gobierno estatal y federal —como el Polo de Desarrollo y el decreto de zona libre— comiencen a dar resultados y ofrezcan un respiro a los comerciantes del sur del estado.

Esta versión pone el acento en la migración hacia la informalidad como consecuencia directa de la crisis, y en el impacto social que recae sobre adultos mayores.

Por otro lado, el fenómeno del sargazo ha tenido un impacto directo en los negocios locales, especialmente en aquellos vinculados al turismo, la restauración y los servicios costeros. La llegada masiva de esta macroalga a las playas del sur de Quintana Roo ha reducido la afluencia de visitantes, lo que se traduce en menores ingresos para hoteles, restaurantes y comercios.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y reportes de la Red de Monitoreo del Sargazo señalan que, aunque Chetumal no recibe la misma cantidad de turistas internacionales que Cancún o Playa del Carmen, la ciudad depende de un flujo constante de visitantes nacionales y regionales. Cuando las playas se encuentran cubiertas de sargazo, la experiencia turística se deteriora y muchos viajeros optan por otros destinos, lo que afecta la ocupación hotelera y la venta de servicios turísticos.

Los restaurantes y comercios cercanos al litoral también sufren pérdidas, ya que la presencia del sargazo genera malos olores y afecta la calidad del agua, reduciendo el atractivo de actividades como paseos en lancha o visitas a balnearios. Además, el costo de limpieza y retiro de la macroalga recae en parte sobre los negocios, que deben destinar recursos adicionales para mantener sus instalaciones en condiciones aceptables.

Resistencia probada de construcciones ante huracanes y sismos leves

Los recientes movimientos telúricos registrados en la península no representan un riesgo para la población, aseguró Javier Olvera Silveira, presidente de Vivo Grupo Inmobiliario. Explicó que las edificaciones actuales cuentan con la resistencia estructural necesaria y están diseñadas para soportar fenómenos meteorológicos extremos como huracanes con vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Olvera subrayó que los sismos reportados en la región han sido de baja intensidad y, debido al tipo de suelo —predominantemente firme y rocoso—, no implican peligro para la infraestructura local. En contraste con zonas de alta sismicidad como la Ciudad de México, donde el terreno es blando y los terremotos pueden superar los 7.5 grados Richter, Quintana Roo goza de condiciones geográficas más estables.

Respecto a las mesas de trabajo convocadas por autoridades estatales para actualizar los reglamentos de construcción y fortalecer el apartado sísmico, consideró que no son estrictamente necesarias dadas las características del territorio. Sin embargo, aclaró que cualquier modificación sería acatada sin dificultad, pues las empresas del sector ya aplican altos estándares de calidad.

El directivo recalcó que los cálculos estructurales en la región contemplan parámetros de seguridad ante huracanes y otros fenómenos extremos, lo que garantiza edificaciones sólidas y confiables para la población.

Este mes, Quintana Roo ha registrado una serie de sismos inusuales para la región, con epicentros tanto en territorio estatal como frente a las costas de Cuba. Aunque todos han sido de magnitud moderada —entre 4.6 y 6.1 grados— y no han provocado daños, sí han generado alarma entre la población y han activado protocolos de protección civil.

8 de junio de 2026: Un sismo de magnitud 6.1 se registró frente a las costas de Cuba. Fue perceptible en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. No se reportaron daños, pero se activaron protocolos preventivos en hoteles y edificios públicos.

15 de junio de 2026: Otro movimiento telúrico, de magnitud 4.9, ocurrió en el Golfo de México, también frente a Cuba. Fue sentido principalmente en Cancún y Tulum. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami y recomendaron revisiones preventivas en viviendas.

21 de junio de 2026: Se registró un sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 17 kilómetros al este de Felipe Carrillo Puerto, dentro del territorio de Quintana Roo. Protección Civil confirmó saldo blanco y destacó lo inusual del evento, ya que la península históricamente se considera de baja sismicidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) activó protocolos de monitoreo en cada evento, verificando infraestructura estratégica como aeropuertos, zonas turísticas y edificios públicos. En todos los casos se descartó riesgo de tsunami. La gobernadora Mara Lezama subrayó la importancia de mantener comunicación constante entre los tres niveles de gobierno y exhortó a la población a reportar cualquier afectación al 911.

Topos del estado listos ante posible llamado internacional

Mientras Venezuela evalúa los daños ocasionados por los sismos del 24 de junio, en Cancún los rescatistas de la agrupación Topos se mantienen en alerta para responder a una eventual emergencia fuera del país. La comandancia nacional emitió un aviso preventivo para que sus brigadistas estén disponibles en caso de que se requiera apoyo humanitario en territorio venezolano.

Alberto Aguilar, integrante de los Topos en Cancún, aseguró que se encuentra listo para partir en cuanto se dé la instrucción. “La maleta ya está preparada”, comentó, al señalar que dispone del equipo necesario para integrarse a labores de búsqueda y rescate si las autoridades venezolanas solicitan ayuda internacional.

El rescatista aclaró que hasta ahora no existe una solicitud formal del gobierno de Venezuela ni de su representación diplomática. Cualquier movilización dependerá de la evaluación oficial de daños y de los protocolos internacionales de asistencia.