Infraestructura en riesgo por postes y cableado deteriorado

Ante temporada de huracanes

Llaman a CFE y empresas de telefonía, internet y televisión atender deficiencias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La temporada de huracanes no solo trae lluvias intensas y fuertes vientos, también expone las debilidades de la infraestructura urbana. En Playa del Carmen, el deterioro de postes, registros eléctricos y cableado de telecomunicaciones representa un riesgo latente para la población, advirtió el regidor Juan Novelo Zapata, quien urgió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las empresas de telefonía, internet y televisión por cable a atender estas deficiencias.

El concejal alertó que los encharcamientos provocados por las lluvias pueden cubrir registros eléctricos en mal estado, incrementando el peligro de descargas para peatones, motociclistas y automovilistas. A ello se suma la fragilidad de varios postes que, según dijo, permanecen de pie únicamente por las varillas internas o la tensión de los cables, lo que podría derivar en colapsos ante rachas de viento.

Novelo recordó que desde hace más de un año las autoridades municipales han solicitado a la CFE y a las compañías de telecomunicaciones retirar postes inservibles y reponer tapas de registros abiertos o deteriorados. Sin embargo, criticó la falta de respuesta de la paraestatal, que incluso se ausentó en la última mesa de trabajo convocada para atender estas problemáticas.

El regidor subrayó que los riesgos no son hipotéticos. Recordó el caso de un trabajador que perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba un camellón, presuntamente por cables energizados expuestos. Este antecedente, dijo, debería bastar para que las autoridades federales intervengan de inmediato.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para exigir a la CFE atender las deficiencias detectadas y prevenir accidentes durante la temporada de lluvias y huracanes. “No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para actuar”, enfatizó.

Vigilancia por casos de leptospirosis

La llegada de las lluvias en Quintana Roo trae consigo un riesgo adicional: la leptospirosis. Con cinco contagios confirmados en lo que va del año, autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y exhortan a la población a extremar precauciones frente a esta enfermedad transmitida principalmente por contacto con agua o lodo contaminado con orina de roedores.

La Secretaría de Salud estatal advirtió que las precipitaciones y posibles inundaciones generan condiciones propicias para la propagación de la bacteria Leptospira. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, náuseas y vómito. En casos graves, puede afectar órganos vitales como hígado y riñones, por lo que especialistas recomiendan acudir de inmediato a una unidad médica ante cualquier signo de alarma.

El boletín epidemiológico federal coloca a Quintana Roo entre los diez estados con mayor presencia de la enfermedad, aunque lejos de los niveles más altos: Veracruz encabeza el registro con 45 casos, seguido de Sinaloa (26), Yucatán (17) y Guerrero (15). Más abajo aparecen Jalisco (10), Oaxaca (9), Chiapas (7) y Quintana Roo (5).

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron medidas preventivas: evitar caminar descalzo en zonas inundadas, usar equipo de protección durante labores de limpieza y mantener patios y viviendas libres de basura y cacharros que favorezcan la presencia de fauna nociva. El llamado se dirige especialmente a comunidades vulnerables a encharcamientos, donde el riesgo de contagio es mayor.

La vigilancia epidemiológica continuará durante toda la temporada de lluvias, con énfasis en reforzar la higiene y la prevención para evitar que los casos se multipliquen en los próximos meses.