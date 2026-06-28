Encabeza Mara Lezama Espinosa apertura del St. Regis Costa Mujeres

Generación de empleos y prosperidad compartida

Con inversión de 250 mdd refleja confianza de capital extranjero en el Caribe mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones

Costa Mujeres.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la apertura del hotel St. Regis Costa Mujeres, acompañada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; representantes de Marriott International y AB Living; autoridades estatales y líderes de la industria turística.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo destacó la inversión de 250 millones de dólares que refleja la confianza de los inversionistas en el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, pero que a la vez significa nuevos empleos y prosperidad compartida para las familias de los trabajadores, de los colaboradores, de todas y todos quienes prestan sus servicios en el nuevo resort.

Por su parte, Alfredo Bataller Pineda, CEO AB Living Group, y Federico Greppi, presidente regional para el Caribe y Latinoamérica Marriot Internacional, explicaron que el proyecto generó empleo para cerca de 2 mil personas e inicia operaciones con 250 colaboradores, con la expectativa de alcanzar hasta 350 empleos directos durante su primer año de funcionamiento.

Destacaron que esta apertura representa además uno de los hitos más importantes para Marriott International en 2026, al tratarse del segundo hotel St. Regis inaugurado en el mundo durante este año y el único en el continente americano.

La secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expresó el saludo de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien incentiva como nunca la inversión nacional y extranjera, sobre todo en un sector generador de desarrollo económico, pero también prosperidad compartida.

En el evento se hizo notar que Marriott International y AB Living impulsan un modelo de crecimiento responsable, privilegiando prácticas sostenibles, el cuidado del medio ambiente, la integración de proveedores locales y el uso de materiales de origen mexicano.

Costa Mujeres continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en el Caribe Mexicano. Al cierre de 2025 registró 10 mil 524 habitaciones en 22 centros de hospedaje, una ocupación hotelera promedio de 78.5%, la llegada de 1.2 millones de turistas y una derrama económica superior a 1,025 millones de dólares.

Por su parte, Quintana Roo cerró 2025 con 139 mil 949 habitaciones en 1,481 centros de hospedaje, una ocupación hotelera de 71.3%, la llegada de 20.2 millones de turistas y una derrama económica superior a 18 mil millones de dólares, consolidando al Caribe Mexicano como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Para el primer trimestre de 2026, Costa Mujeres alcanzó 11 mil 514 habitaciones en 25 centros de hospedaje, representando el 8.2% de la oferta hotelera del Caribe Mexicano. En ese mismo periodo recibió 325 mil 929 turistas, con un crecimiento de 1.0% respecto al año anterior, y una derrama económica de 243.79 millones de dólares, reflejando la solidez y el dinamismo de este destino emergente.

La gobernadora MLE entrega vehículos y motocicletas recuperadas a sus propietarios

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a sus propietarias y propietarios 8 vehículos que habían sido robados en diferentes puntos de la ciudad -7 motocicletas y 1 camioneta- recuperados e hizo llamado a la población a denunciar este tipo de ilícitos a través del teléfono de emergencia 911.

Acompañada de las y los integrantes de la Mesa de Seguridad, la titular del Ejecutivo dijo que existen todo un gran equipo vigilando, así como para fincar responsabilidades como es la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

Al devolver las llaves de sus unidades a sus legítimos propietarios y un dispositivo GPS, dijo que se tiene una estrecha coordinación con los integrantes de la Mesa de Seguridad para atender todos los flagelos en Quintana Roo.