Naucalpan es parte de mi formación y mi compromiso: David Parra Sánchez

Pilar en la historia de este municipio

Naucalpan, Méx.- “Quien ama su tierra lo demuestra con hechos, no solo con palabras. Naucalpan es parte de mi historia, mi formación y compromiso. Por eso seguiré trabajando con responsabilidad, cercanía y convicción para que nuestro municipio tenga el futuro que merece. Porque cuando uno nunca olvida de dónde viene, jamás pierde el rumbo de hacia dónde quiere llevar a su gente”.

Propios y extraños reconocen que Parra Sánchez representa un pilar fundamental en la historia de este municipio, con un legado que abarca más de cinco décadas en las que ha consolidado su liderazgo social, transitando desde la defensa laboral hasta la conformación de la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan».

El arraigo de David Parra en Naucalpan es indudable. Comenzó a construirse desde las bases operativas del municipio. Se convirtió en el líder histórico del SUTEyM en su sección Naucalpan.

Desde esta trinchera, ha encabezado por décadas la exigencia de mejores condiciones salariales, prestaciones y respeto a los derechos de los servidores públicos municipales.

Como presidente de la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan», ha sumado a expertos, empresarios, deportistas y líderes locales sin importar su filiación partidista, siempre buscando alternativas técnicas a las problemáticas del municipio.

En el ámbito público y legislativo, destaca su participación activa e intervenciones directas sobre diversos temas que atañen al rescate del tejido social en el municipio de Naucalpan.