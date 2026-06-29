Desmienten que se busque integrar un bloque opositor en HuixquilucanEstado de México lunes 29, Jun 2026
- Estructura panista consolidada
Por Arturo Baena
Huixquilucan, Méx.- Líderes partidistas de este municipio aseguraron que «es completamente falso que exista un bloque partidista unificado o competitivo para poder enfrentar al PAN en esta localidad para las elecciones de 2027.
Así lo confirmaron después que DIARIOIMAGEN publicará el dia de ayer que se explora esa posibilidad, al asegurar que «de ninguna manera se podría realizar un acuerdo con el PRI, toda vez que Morena y sus aliados, no comulgan con las políticas del tricolor en busca de la alcaldía, así que es falso que se analice o concrete este bloque en Huixquilucan», remarcaron.
Mientras tanto; liderazgos del PAN puntualizaron que “en el municipio no se encuentra en disputa real debido a una estructura panista sumamente consolidada gracias al trabajo que ha realizado la presidenta municipal Romina Contreras».
Sobre el particular, mientras el resto del Estado de México se ha inclinado hacia la izquierda, Huixquilucan permanece firmemente como el principal bastión azul de la entidad.
El panismo huixquiluquense, respaldado por liderazgos como el del senador Enrique Vargas del Villar, ha manifestado que «para 2027 se retendra Huixquilucan, gracias a la gestión de Romina Contreras y ello es suficientes para volver ganar holgadamente», concluyeron.