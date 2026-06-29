Naucalpan mantiene supervisión permanente por las fuertes lluvias

Apoyo a la población

Naucalpan, Méx.- Debido a las fuertes lluvias registradas en el municipio y en distintas zonas del Valle de México, elementos de Protección Civil, Guardia Municipal, OAPAS y áreas operativas mantienen recorridos permanentes de supervisión para identificar riesgos, brindar apoyo a la población y orientar sobre rutas seguras de circulación.

Hasta el momento, las condiciones se mantienen bajo control y se realiza monitoreo permanente de ríos, cauces y puntos susceptibles de encharcamiento, sin que se registren riesgos mayores derivados del incremento en sus niveles. El OAPAS mantiene desplegadas cuadrillas en los principales puntos del país atendiendo de manera prioritaria las vialidades primarias para agilizar el desalojo del agua pluvial y reducir afectaciones a la movilidad.

A pesar de las recomendaciones emitidas por las autoridades, algunos vehículos ingresaron a zonas con acumulación de agua y quedaron varados, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de emergencia y evitar transitar por puntos de riesgo.

Asimismo, se recuerda a la población la importancia de no tirar basura en calles, barrancas, coladeras y cuerpos de agua, ya que esta práctica obstruye la infraestructura de drenaje y constituye una de las principales causas de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

La prevención y la colaboración de todas y todos son fundamentales para proteger la integridad de las familias naucalpenses.