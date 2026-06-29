Reconoce gobierno de Atizapán a policías

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas encabezó el evento simbólico de entrega de estímulos económicos a agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, como un reconocimiento a su compromiso, vocación de servicio y desempeño, destinando para ello más de ocho millones de pesos en favor de mil 300 policías. Este programa deriva del acuerdo aprobado por el Cabildo de Atizapán de Zaragoza, mediante el cual se autorizó destinar dichos recursos, con el objetivo de fortalecer las condiciones para el desempeño de la labor diaria de agentes.