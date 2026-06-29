Con disfraz, arrancan campañas anticipadas de candidatos de Morena

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

De acuerdo con las nuevas normas aprobadas por Morena para la postulación de sus candidatos para las elecciones del año venidero, Claudia Sheinbaum Pardo no hubiera llegado a la Presidencia de la República.

Esto se sostiene porque el partido oficial proscribió en su reciente reunión de Consejo Nacional los actos anticipados de campaña y, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo tres, se considera que esas acciones proscritas consisten en:

“Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

“b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.

Con la finalidad de aparecer como respetuoso de las leyes, el partido oficial dio a conocer el reciente miércoles los requisitos que deben cumplir sus militantes y asociados que pretendan convertirse en candidatos a algunos de los miles de cargos que estarán en disputa en las votaciones programadas para el primer domingo de junio de 2027.

Entre esas normas está la prohibición de los actos anticipados de campaña, pero también se proscriben las campañas negras, la difusión de noticias falsas y el dispendio de recursos. Todo, dentro de la ley, pero también con aparente respeto a los principios que tanto pregona ese movimiento: no mentir, no robar y no traicionar, así como respetar la austeridad.

Hasta allí, el respeto al estado de derecho, al menos en palabras, pero no en los hechos.

En efecto, el proceso para postular candidatos padece un pecado de origen. Antes que nada, es un recurso apenas disfrazado de autorizar actos anticipados de campaña.

Oficialmente, para su partido, quienes resulten nominados el venidero día 22, no serán oficialmente candidatos, sino coordinadores de comité para la transformación” estatales, distritales, municipales. En consecuencia, si no son candidatos ni precandidatos, no es posible que incurran en actos anticipados de campaña.

Las actividades de esos “no candidatos” serán, en apariencia, actividades para el fortalecimiento de su organización y por tanto se circunscriben a actividades partidistas. Si alguien los ve en situación de candidatos, es problema del observador no de los aspirantes, aunque es de dominio general que ellos, salvo errores o fallas insalvables de última hora, se convertirán automáticamente en candidatos a alguno de los múltiples cargos de representación popular incluidos en las papeletas electorales.

Esto no es nuevo. Es de recordar que los grandes carteles y espectaculares con la leyenda «Es Claudia» comenzaron a aparecer de forma masiva en todo el país desde el año 2022 y, sobre todo, a partir de mediados de 2023, es decir, dos años santes de las elecciones presidenciales de 2024.

Es cierto que en ninguno de ellos se pedía el voto para la que sería luego candidata presidencial y ahora jefa del Ejecutivo federal, pero no había necesidad de tal precisión, pues era de conocimiento general que el nombre propio pertenecía a la persona de apellidos Sheinbaum Pardo. En consecuencia, hasta los más lerdos o los que no sabían leer, estaban conscientes de que la referida Claudia no era otra que la “favorita del profesor”, la señalada por el dedo del caudillo de la llamada Cuarta Transformación para ser su sucesora.

Las llamadas autoridades electorales, dígase consejeros del INE o magistrados del TEPJF aparentaron actuar con energía y se hicieron investigaciones para descubrir cuánto se había invertido en esa propaganda y de dónde salieron los recursos. Pocos avances y ninguna sanción, salvo ordenar que se reiteraran los espectaculares y que se recubrieran pintas en bardas.

Por ejemplo, con fecha 27 de septiembre de 2023, el INE dio a conocer un documento en el cual dispone:

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió la solicitud de tres medidas cautelares, por presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña y la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

“Publicaciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en redes sociales podrían afectar la equidad en la contienda 2024

“Una ciudadana denunció a Claudia Sheinbaum Pardo y Alfonso Ramírez Cuéllar, por las publicaciones de este último en sus redes sociales de Facebook, X e Instagram, los días 23 y 24 de julio de 2023, en las que agradece la participación en la “Segunda Jornada Nacional de Propaganda”, y difunde una bandera con la imagen de Sheinbaum Pardo con la leyenda: “Claudia Sheinbaum, mujer presidenta CS-2024”.

“La Comisión ordenó el retiro de las publicaciones denunciadas, pues bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se consideró que no se encuentran amparadas en la libertad de expresión y podrían afectar el principio de equidad en la contienda, al tratarse de una posible estrategia para posicionar a Claudia Sheinbaum Pardo de manera anticipada en el Proceso Electoral Federal en curso; por lo anterior, se ordenó a Alfonso Ramírez Cuéllar retirar las publicaciones denunciadas, así como cualquier otra en la que se haya difundido el mismo contenido o similar.

“No pasó desapercibido para la Comisión que el denunciado se ostenta como coordinador de la red #EsClaudia y, en ese contexto, realizó una serie de actividades para promoverla, incluso después de concluido el proceso interno del partido Morena, por ello, se le conminó a actuar apegado a los principios de legalidad y equidad en la contienda, a efecto de no incurrir en una transgresión a la normativa electoral”.

A más de eso, nada ocurrió. Tuvo más impacto la protesta del equipo de campaña de otro precandidato presidencial de Morena, el ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que se quejó de uso de recursos públicos para favorecer a su contendiente, Claudia Sheinbaum Pardo. Se generó gran escándalo mediático, pero nada ocurrió.

Peor les fua, también por actos anticipados de campaña, a los candidatos a gobernador de Michoacán, Raúl Morón, y de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quienes perdieron su registro por decisión del INE, sentencia ratificada por los magistrados del Tribunal Electoral.

Lo que se sancionó fue más que los actos anticipados de campaña fue el hecho de que ninguno de los dos abanderados de Morena rindió cuentas acerca de sus gastos en esas acciones.

Por cierto, los dos políticos están ahora en condiciones de obtener las candidaturas que perdieron hace un sexenio. El actual senador, Morón es el que tiene más despejado el camino, aunque ha trascendido que enfrenta resistencias dentro de su partido, pues no pertenece a la corriente del gobernador saliente Alfredo Ramírez Bedolla.

A ese obstáculo se suma el crecimiento de la oposición externa, en particular del llamado “Movimiento del Sombrero”, que encabeza actualmente la presidenta municipal interina de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del fundador de esa corriente, Carlos Manzo, quien fue asesinado precisamente por motivos políticos, sin que hasta ahora el gobierno “moreno” pueda dar solución o encontrar a el o los autores intelectuales del atentado.

El guerrerense Félix Salgado enfrenta mayores obstáculos, pues estatutariamente está impedido, ya que Morena proscribió el nepotismo y, en su caso, entraría al relevo de su hija Evelyn. De cualquier forma, el también senador apodado “El Toro Sin Cerca” está apuntado para registrarse como candidato a coordinador estatal en Defensa de la Transformación, como disfraza su movimiento a los apuntados para ser candidatos.

Tal vez, Salgado confía en que se repita el caso del ahora prófugo de la justicia de los Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impuesto por el caudillo López Obrador a pesar de ser derrotado en las encuestas.