Estrategia contra extorsión en Edomex evita el pago de más de 30.6 mdp en menos de un mes

Se activan mecanismos de atención inmediata y orientación a las víctimas

La estrategia contra la extorsión implementada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, evitó que víctimas de este delito realizaran pagos por un total de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026 en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante ese periodo se recibieron 3 mil 457 reportes, lo que permitió activar mecanismos de atención inmediata y orientación a las víctimas para impedir que concretaran los depósitos exigidos por los delincuentes.

Del total de denuncias, mil 275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso.

Uno de los resultados más relevantes de la estrategia se registró durante la semana del 18 al 24 de junio, cuando se reportó el menor monto exigido por los extorsionadores. En comparación con la semana del 28 de mayo al 3 de junio, la cantidad reclamada disminuyó 45 por ciento, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a 6.5 millones de pesos.

El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reitera el llamado a la población para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 089, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Mediante este servicio se identifica la modalidad del delito y se brinda atención inmediata para proteger a las posibles víctimas y evitar afectaciones a su patrimonio.