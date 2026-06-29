Vincula Edomex a jóvenes al sector productivo con Feria Emprende Dual

De Conalep, Cecytem, CBT, EPOS, Telebachillerato Comunitario y UAEMéx

Estudiantes fueron reconocidos por desarrollar proyectos creativos, innovadores y con impacto en el desarrollo de sus comunidades

Toluca, Estado de México.– Más de mil 400 estudiantes, docentes, empresarios, autoridades educativas y representantes del sector productivo participaron en la Feria Emprende Dual 2026, organizada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), para fortalecer la vinculación entre la educación media superior y el sector productivo mediante proyectos con impacto social, tecnológico y ambiental.

Durante la ceremonia, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que la Educación Dual vincula la formación académica con escenarios reales de aprendizaje, permitiendo que las y los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y experiencia en el sector productivo mientras concluyen sus estudios de educación media superior.

En el Estado de México, más de 4 mil 500 estudiantes participan en este modelo educativo en planteles del Conalep, CECyTEM y Bachillerato Tecnológico, donde combinan su preparación académica con experiencias prácticas en empresas y unidades económicas. Además, la educación media superior atiende a más de 480 mil estudiantes en seis subsistemas educativos, con una oferta de 97 carreras técnicas distribuidas en 246 planteles.

En esta tercera edición, las y los estudiantes presentaron proyectos en las categorías de Bienestar Social, Ciencia y Tecnología e Impacto Ambiental, destacando por su creatividad, innovación y compromiso con el desarrollo de sus comunidades.

En la categoría Bienestar Social, el primer lugar fue para el proyecto Magic Hands, del CBT No. 3 de Lerma; el segundo lugar lo obtuvo Bugambilia, del Conalep Tecámac; y el tercer lugar correspondió a Paso Seguro, del CECyTEM Nicolás Romero.

En Ciencia y Tecnología, el primer sitio fue para I’am Professional, de la UAEMéx «Sor Juana»; el segundo lugar fue para Vitaxy, del Conalep El Sol; y el tercer lugar para Chujúkol, del CBT No. 5 de Chalco.

En Impacto Ambiental, el primer lugar fue para Magobí, del CBT Chapa de Mota; el segundo lugar para Alquimia Dulce, de la EPO 208 de Nicolás Romero; y el tercer lugar para el proyecto Implementación de biofertilizantes, del Telebachillerato Comunitario de Coatepec Harinas.

La Feria Emprende Dual 2026 confirmó el potencial de la Educación Dual para fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo, impulsando que las y los estudiantes desarrollen soluciones innovadoras con impacto social, tecnológico y ambiental que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.