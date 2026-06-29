Ampliarán la promoción de la salud en la Zona Oriente

Atención al sobrepeso y embarazo adolescente

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente y de la estrategia nacional de medicina preventiva, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reunió a autoridades estatales, federales y municipales para coordinar acciones orientadas a ampliar la prevención de enfermedades y fortalecer la promoción de la salud en esta región de la entidad.

Durante la Mesa de Trabajo para la Integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud y la Certificación de Municipios como Promotores de la Salud, la secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que este mecanismo permitirá impulsar estrategias conjuntas para prevenir el embarazo adolescente, el sobrepeso, la obesidad, las adicciones y las enfermedades transmitidas por vectores, además de consolidar un espacio permanente para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los gobiernos municipales.

Asimismo, destacó que este esfuerzo fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para identificar las principales necesidades de la población y construir respuestas conjuntas con un enfoque humanista que contribuya a mejorar el bienestar de las y los mexiquenses.

Por su parte, el Director General de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, Daniel Aceves Villagrán, reconoció el trabajo realizado por el Estado de México al incorporar en esta estrategia acciones dirigidas a atender las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes viven con enfermedades crónicas en los municipios con mayor concentración poblacional.

Las autoridades participantes coincidieron en que la integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud permitirá ampliar las acciones de prevención y control de enfermedades, fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios y consolidar una coordinación permanente entre las instituciones de salud y los gobiernos municipales.

En esta jornada participaron autoridades de los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Texcoco y Chicoloapan, quienes también desarrollaron mesas de trabajo para obtener la certificación de Municipios Promotores de la Salud, como parte de la estrategia para construir comunidades más saludables en el oriente de la entidad.