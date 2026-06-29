Verano Azul: La Fórmula reinventa nostalgia ochentera en el regional

La agrupación sinaloense apuesta por la melancolía

Con guitarras atmosféricas, toques de synth-wave y letras para “los dolidos”

Por Arturo Arellano

Originarios de Culiacán y formados en agosto de 2024, los integrantes de La Fórmula —Abraham Rodríguez, Alberto Vázquez, Alejandro Maciel, César Parra y Fernando Miranda— dan continuidad a la experiencia que construyeron previamente en La Receta, pero ahora con una propuesta más fresca, juvenil y experimental. “Estamos promocionando un nuevo material, este álbum que se llama Verano Azul, lo vamos a estrenar este próximo 2 de julio”, explicó Abraham, acordeonista y primera voz del grupo.

El disco se ha trabajado durante aproximadamente seis meses entre grabaciones, videoclips y producción en estudio, proceso que la banda asume como una etapa de evolución sonora y conceptual. “Verano Azul van a notar un gran cambio de nuestra música anterior… sentimos que es una evolución, un sonido nuevo, un concepto diferente a lo que traíamos”, señalaron, subrayando el giro atmosférico tanto en la imagen como en lo auditivo.

En Verano Azul, La Fórmula construye un paisaje que mezcla sintetizadores envolventes, guitarras atmosféricas y letras introspectivas que retratan veranos interminables, amores fugaces y recuerdos que no regresan. “En general, el álbum está desarrollado con el tema del desamor, para los dolidos, vienen muchos temas para los dolidos”, contaron durante la entrevista.

Dentro del material destaca Juliantla, tema de Joan Sebastian que el grupo llevó a su estilo y que recientemente comenzó a funcionar en TikTok, además de cortes como Sorry, Khé, Se Supone y otros tracks que ya están disponibles en plataformas digitales y se integrarán al lanzamiento completo del álbum. “Viene una cumbiecita que aproximadamente hace como dos meses nos funcionó en TikTok, es un tema del señor Joan Sebastian, se llama Juliantla, le hicimos a nuestro estilo”, compartieron, enfatizando el diálogo entre la nostalgia ochentera y el regional contemporáneo.

La banda reconoce que aún está en proceso de afinar un sello definitivo, pero afirma que la base de su propuesta ya está consolidada. “Yo considero que estamos en el proceso, pero ya lo estamos encontrando, la esencia yo creo que ya está ahí”, dijeron, mientras subrayaban que la voz de Abraham funciona como un distintivo dentro de la escena regional mexicana.

Escenario, público y nuevas audiencias

Aunque La Fórmula apenas comienza a entrar de lleno en la etapa de eventos públicos, la respuesta en plazas como Veracruz y Durango ha sido favorable. “La gente nos recibió muy bien, la verdad. Los pusimos a bailar, los pusimos a cantar, conectamos muy bien con la gente, sentimos que en cuanto pisamos el escenario detectamos qué es lo que quiere la gente y la prendemos muy rápido”, relataron los músicos.

El grupo describe sus conciertos como dinámicos y versátiles, con constante interacción con el público y un estilo norteño sinaloense que busca conectar más allá de las fronteras mexicanas. “Nos gustaría llegar a ese tipo de audiencias también, a otros países y yo creo que nuestra música puede llegar a posicionarse algún día”, comentaron al hablar del crecimiento del regional mexicano en Centro y Sudamérica.

Por ahora, su presencia en la capital incluye una presentación en el evento Los Guitarrazos, donde interpretarán parte del repertorio de Verano Azul como parte de la promoción del álbum. El grupo adelantó que, tras el lanzamiento, continuará sumando fechas y buscando nuevos espacios para mostrar su propuesta en vivo.

Además del enfoque en el desamor y la nostalgia, Verano Azul incluye colaboraciones con artistas como El Rabanito y Kiquito, así como un bonus track titulado Coronó La Vuelta.

La Fórmula también se ha planteado una postura clara frente al debate sobre los corridos tumbados y las apologías de la violencia en el regional mexicano. “Queremos mantener como el grupo al margen de hacer una música más sana, más comercial, en este álbum no viene como apología al delito”, puntualizaron, conscientes de que la temática puede limitar puertas y afectar proyectos.

Para ellos, más que una censura absoluta, se trata de una limitación que obliga a reflexionar sobre el mensaje que se transmite. “Yo creo que hacer música más sana sería lo más ideal, y no transmitir ese mensaje de apología y cosas malas”, señalaron, reafirmando su apuesta por letras que privilegian la emoción y las historias cotidianas por encima de la glorificación de la violencia, concluyeron.