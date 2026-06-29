CSP firma convocatoria para consulta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas

Ejercicio único en la historia de México

“Es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural”, afirmó la Jefa del Ejecutivo Federal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta, con las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene por objetivo promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

“Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales. Pero el tercero, que es igual de importante, es la parte del pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el Humanismo Mexicano. Que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora.

“Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber porque engrandece a los pueblos, pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de La Conquista y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que la convocatoria se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que posterior a su consulta y aprobación por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos, se presente a la Cámara de Diputados el 12 de octubre en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que en los gobiernos de la Cuarta Transformación hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, por ello, por primera vez se les ha asignado un presupuesto que se entrega directamente a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que esta iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participen en la vida pública nacional.

Descarta CSP que haya morenistas informantes de EU

Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tiene información de que existan militantes de Morena o funcionarios de ese partido que estén proporcionando información sobre narcopolíticos a autoridades de Estados Unidos, como sugirió un reporte publicado por The New York Times.

La mandataria afirmó que su Administración desconoce cualquier colaboración de ese tipo y consideró que el diario estadounidense debió aportar mayor sustento a la versión, luego de atribuirla únicamente a una fuente no identificada.

«No tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué, además? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento? Ninguno», respondió.

Sheinbaum hizo referencia a la nota publicada este fin de semana por The New York Times, en la que, con base en una fuente anónima, se afirma que personas vinculadas con Morena estarían proporcionando información a autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.

La Presidenta señaló que uno de los personajes mencionados en la publicación, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ya rechazó la versión mediante una carta pública, por lo que insistió en que no existen elementos para validar esa información.

«Fíjense en la nota. ¿Cómo puede haber una nota en un periódico que se dice de los mejores periódicos del mundo? ‘Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’.