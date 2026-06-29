Habrá reunión de representantes de Estados Unidos e Irán en Doha

Negociaciones para poner fin a la guerra

Teherán asegura que la mitad de sus activos en Qatar serán descongelados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que representantes de Irán sostendrán una reunión este martes en Doha para avanzar en las negociaciones sobre el conflicto en Oriente Medio.

“IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!”, aseguró Trump este lunes en su plataforma Truth Social. Catar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El lunes, el Ministerio de Exteriores iraní negó las informaciones de que equipos técnicos iraníes y estadunidenses fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Equipos de EU e Irán prevén reunirse en Doha

Se espera que los equipos técnicos iraníes y estadunidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo ⁠de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, según informó el lunes una fuente a Reuters, después de que los ⁠ataques recíprocos del fin de ⁠semana amenazaran con hacer fracasar el frágil acuerdo.

Los mediadores han establecido canales de comunicación para rebajar la tensión ante cualquier incidente, y está previsto que continúen las conversaciones técnicas, añadió la fuente, al tanto de las negociaciones. Una fuente iraní de alto rango afirmó que el martes se celebrará una reunión en Doha, pero que, a diferencia de las anteriores conversaciones técnicas entre Teherán y Washington en Suiza, esta se centrará en la gestión del estrecho de Ormuz y en rebajar las tensiones.

El 17 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos destinado a poner fin a cuatro meses de conflicto, en virtud del cual ambas partes acordaron cesar las hostilidades y reabrir el estrecho, por el que suele transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Desbloqueo de activos congelados

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el lunes que seis mil millones de los 12 mil millones de dólares de activos congelados en Qatar serán desbloqueados tras el acuerdo y devueltos, según informaron los medios estatales iraníes.

Asimismo, calificó el memorando -que ‌incluye exenciones de las sanciones ‌a los sectores petrolero y petroquímico de Irán- como “una gran victoria para el pueblo iraní”.

La fuente iraní de alto rango afirmó que Doha y Teherán están en las últimas fases de negociación de los detalles técnicos para la liberación de los primeros seis mil millones de dólares de activos congelados, que, según indicó, se entregarían en dos tramos. Los precios del crudo subían en la jornada, con un alza ​del 1 por ciento de los futuros del Brent después de que las tensiones del fin de semana pusieran de manifiesto la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e ​Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el ​lunes a Fox News que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner volarán a Doha esta semana para asistir a reuniones ‌de alto nivel, que se celebrarán de manera paralela a las conversaciones técnicas.

“Por lo que a nosotros respecta, estamos cumpliendo con nuestra parte del alto el fuego. La violencia se responderá con violencia”, añadió Leavitt. Sin embargo, en una muestra de la incertidumbre que rodea al acuerdo provisional, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo el lunes, antes de la publicación de Trump, que no estaban programadas reuniones del grupo de trabajo técnico para esta semana, según la agencia de noticias iraní Tasnim.