Redes sociales, donde más infancias han sido abusadas: Unicef

Mal uso de la tecnología

Alrededor de 1.6 millones de adolescentes sufrieron alguna forma de explotación sexual en un año, en México

En México, alrededor de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología durante un solo año, apunta el informe Disrupting Harm in Mexico. La cifra de víctimas representa el 13% de la población usuaria de internet de entre 12 y 17 años.

Contrario a la percepción de que estas conductas ocurren únicamente en espacios ocultos de internet, el estudio señala que gran parte de los incidentes se registra en plataformas de uso diario, como WhatsApp, Facebook, Instagram y Tik Tok.

El análisis, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la red mundial End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) e Interpol detalla que según datos de la encuesta Disrupting Harm, 13 por ciento de la población usuaria de internet en México, del rango de edad mencionado, ha experimentado esos daños en el lapso de un año.

El sondeo evidencia que la forma más común de abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología que experimentaron los infantes y adolescentes fue la exposición no deseada a imágenes sexuales (7 por ciento).

Asimismo casi la mitad (47 por ciento) de las niñas, niños y adolescentes fueron objeto de al menos dos formas de abuso y explotación por parte de la misma persona perpetradora o de personas diferentes.

Revela también que 14 por ciento de las niñas y 13 por ciento de los niños sufrieron esos abusos sin diferencias.

Las tres principales aplicaciones donde la infancia nacional experimentó esas situaciones son propiedad de Meta: Facebook (52 por ciento) y Whatapp (45 por ciento, fueron las más comunes, seguidas por Instagram (11 por ciento) y Tik Tok (8 por ciento).

De igual forma 3 por ciento de los incidentes ocurrieron en YouTube y 2 por ciento en Snapchat.

Fernando Carrera, representante de Unicef en México señaló en entrevista, tras la presentación del estudio que ya 37 países en el mundo que tienen algún tipo de legislación para regular el acceso de infantes y adolescentes a pantallas y redes.

“La mayor parte están en Europa. También está Australia y Canadá y está el ejemplo brasileño. Hay un modelo latinoamericano muy avanzado de legislación, señaló en referencia al Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, que entró en vigor en marzo pasado, y que es para la protección en los entornos digitales.

“Esta legislación puede ser, no algo que hay que copiar para México, pero sí algo que considerar para México”, propuso.

Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), expuso que las afectaciones que ya tienen niños, niñas y adolescentes, con el uso de estas tecnologías habla de “la necesidad urgente de hacer una regulación al respecto”.

Destacó que el hecho que 13 por ciento de infantes y adolescentes que navegan en redes haya sido víctimas de esas prácticas “es un porcentaje altísimo”, más si se tiene en cuenta que aproximadamente 94 por ciento del sector “habitan esos espacios virtuales”, esto nos obliga, evidentemente a establecer una regulación”, insistió.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado por abrir un debate y establecer diálogo nacional para analizar el tema de la pertinencia de una regulación del acceso de menores de edad a redes sociales, el uso de pantallas y la Inteligencia Artificial.

Los riesgos para la niñez

Cada vez, niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo conectados a internet, un medio que les brinda grandes oportunidades para encontrar información, continuar con sus actividades educativas y estar en contacto con sus seres queridos

En nuestro país, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora.

Desafortunadamente, internet también representa riesgos para la niñez y la adolescencia. Según las encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. Además, las autoridades federales también han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento.

Las niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos a la violencia en internet, la cual puede tener consecuencias graves en su desarrollo, salud mental e integridad personal.

La violencia en internet puede suceder cuando:

Las personas se dirigen a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales en redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajería.

Cuando niños y niñas acceden o se les envía contenido nocivo como situaciones sexuales, de violencia, misoginia, xenofobia o se les induce al suicidio.

Otra forma de violencia en línea es el ciberacoso que se presenta cuando otros niños y adolescentes e incluso personas extrañas difunden rumores, burlas, amenazas o publican fotos vergonzosas o inapropiadas de alguien en las redes sociales.

También se presentan situaciones de riesgo cuando niñas, niños y adolescentes comparten información personal, fotografías o videos de ellos o de sus familias.