Morena arriba

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Pese a la intensa campaña proveniente de Estados Unidos para impulsar a la oposición de derecha en México, Morena encabeza el triunfo electoral en al menos 14 de los 17 estados donde habrá cambio de gubernatura en las elecciones de 2027.

De acuerdo a las diversas encuestas realizadas en los estados, sólo en Aguascalientes y Querétaro, el PAN parece erigirse ganador con 38.1 por ciento y 37.8 por ciento, respectivamente frente a Morena, que marca 28.3 y 28.9 por ciento, respectivamente en esas entidades.

Caso especial es el de Nuevo León, donde se presenta empate técnico entre Morena y Movimiento Ciudadano, con una diferencia marginal de sólo 1.6 por ciento, en favor del partido en el poder federal.

Destacan, por los últimos acontecimientos, el proceso electoral de Chihuahua, donde el PAN se jugará el todo por el todo frente a Morena, partido que hasta el momento cuenta con 36.3 por ciento de la simpatía ciudadana frente a 29.6 por ciento de los azules.

Salvo Campeche, donde el mal gobierno de Layda Sansores, ha provocado la baja de Morena hasta sólo 34.2 por ciento de respaldo frente a una oposición creciente, con Movimiento Ciudadano a la cabeza con 28.6 por ciento del voto esperado.

También San Luis Potosí es de sumo interés, pues Morena participará sólo sin su aliado PVEM y eso marca una profunda división del voto en la entidad, donde hasta ahorita se pronostica el 27.5 a favor de los guindas y el 24.3 por ciento al lado de los verdes.

Michoacán también es atractivo por la posibilidad de que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se lance como candidata y pudiera despertar amplias simpatías, lo que se verá en los meses siguientes.

En el resto de los estados, Morena presenta amplio dominio, pero aún faltan meses decisivos para la definición de las candidaturas y el reacomodo de fuerzas internas de los grupos no favorecidos. Seguiremos atentos al proceso. Faltan aún 11 meses por transcurrir antes de los comicios del seis de junio.

Susurros

Por cierto, que en el proceso de selección interna del Coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California, Fernando Castro Trenti, se presenta como sólido prospecto para alcanzar, ganar la encuesta estatal y proyectarse como candidato para suceder a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

A su registro para el proceso interno, Castro Trenti se hizo acompañar de 10 mil 795 firmas de ciudadanos y militantes morenistas que lo respaldaron.

Ante la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, el aspirante a gobernador dijo tajante: “No pediremos ni aceptaremos dinero. Haremos una campaña casa por casa directamente en territorio”. Veremos en qué queda la definición del partido guinda.

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