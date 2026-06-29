LOS TIGRES DEL NORTE en el Estadio GNP

HACEN RUGIR a MÁS DE 55 MIL fans

UNA NOCHE INOLVIDABLE Y LLENA DE SORPRESAS

LOS TIGRES DEL NORTE demostraron una vez más por qué son los íconos musicales más reconocidos a nivel mundial. La noche del pasado sábado 27 de junio, el Estadio GNP de la Ciudad de México vibró a su máxima capacidad, reuniendo a más de 55 mil personas en un concierto que formó parte de su aclamada gira internacional «Los Tigres del Mundo: El Norte Es Más Allá De La Frontera».

Desde los primeros acordes, el rugido de ‘Los Jefes de Jefes’ se hizo sentir en un recinto completamente entregado. El repertorio de la noche fue un viaje de nostalgia, folclor y fiesta, donde el público no dejó de bailar y cantar a todo pulmón himnos como «La Banda del Carro Rojo», «Mi Buena Suerte», «Jefe de Jefes», «La Jaula de Oro» y «Ni Parientes Somos», entre muchos otros éxitos que han marcado la historia musical.

Uno de los momentos más memorables e inesperados de la noche ocurrió cuando la agrupación sorprendió a los asistentes al dar la bienvenida a dos grandes voces femeninas de la música mexicana actual. La cantautora Vivir Quintana subió al escenario para interpretar de manera magistral los clásicos «Prisión de Amor» y el himno «La Puerta Negra», fusionando el estilo único de LOS TIGRES DEL NORTE con el poder de su voz.

Por su parte, la talentosa Majo Aguilar derrochó carisma y orgullo ranchero al unir su voz a la de la agrupación para interpretar «Golpes en el Corazón», además de rendir un emotivo tributo a la música mexicana con los temas: «Acá Entre Nos» y «Un Puño de Tierra», en una icónica colaboración que puso a cantar a los miles de asistentes.

Tras más de tres horas de un espectacular show, la velada se consolidó como una noche inolvidable, reafirmando que la vigencia de LOS TIGRES DEL NORTE sigue intacta y que su conexión con el público es un lazo inquebrantable. La gira «Los Tigres del Mundo: El Norte Es Más Allá De La Frontera» continuará recorriendo los escenarios más importantes de México, Estados Unidos y Latinoamérica.