Los “Topos” mexicanos brindan su apoyo a Venezuela tras sismos

Con sus 41 años de historia

Denuncian los reconocidos brigadistas que otros grupos piden equipo en su nombre

Tras viajar con sus propios recursos, la brigada de rescatistas llamada Topos México ya se encuentra en Venezuela arriesgando su propia vida para buscar sobrevivientes, tras los terribles temblores que se registraron en ese país la semana pasada.

Los “Topos” son una asociación civil mexicana integrada por rescatistas voluntarios que nació durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Al ver que el sismo de magnitud 8.1 rebasó a las autoridades, un grupo de ciudadanos se organizó para sacar personas de los edificios caídos. Con los años, este equipo de respuesta inmediata se profesionalizó hasta obtener certificaciones internacionales de la ONU.

Qué hacen los “Topos”

El equipo está capacitado para atender desastres tanto en México como en el extranjero, incluyendo terremotos, huracanes, explosiones e incendios.

Su especialidad es la búsqueda y el rescate urbano en estructuras colapsadas (BREC), para lo cual entrenan a binomios caninos con perros de tamaño como pastores o labradores.

Además, la tropa cuenta con paramédicos, ingenieros en estructuras y especialistas en atención psicológica.

David Emmanuel Villa Tejeda, integrante del equipo mexicano de los Topos, aseguró que en emergencias similares han logrado rescatar personas con vida incluso después de 10 días bajo los escombros.

Apoyo voluntario y sin fines de lucro

Una de las características de esta brigada es que operan con total independencia y completamente gratis. Ninguno de sus integrantes recibe un sueldo público o privado por sus tareas de auxilio y el grupo no acepta financiamiento de ningún nivel de gobierno para la compra de herramientas o víveres.

Cada voluntario compra su propio equipo de protección, por lo que su labor es gracias a las aportaciones de la gente y a su propia iniciativa.

Labor de “Topos” en Venezuela

Después de los sismos que hab dejado más de mil 400 víctimas, un grupo de 12 rescatistas despegó el pasado 26 de junio hacia Venezuela con todo el propósito de ayudar.

Los integrantes se trasladaron a los municipios más afectados, como La Guaira y Caraballeda, para trabajar en el rastreo bajo escombros.

Cómo ayudar a la brigada

Para mantener sus operaciones en Venezuela y también llevar ayuda, los “Topos” abrieron tres centros de acopio especializados en la Ciudad de México que estarán recibiendo apoyo hasta el 3 de julio.

Es muy importante llevar únicamente lo que se pide en cada sede:

Herramientas ligeras (Iztapalapa): Picos, palas, cuerdas y hachas en Magistrados 75, Ampliación El Sifón.

Insumos médicos (Cuauhtémoc): Material de curación en Isabel La Católica 247, colonia Obrera (abre el 29 de junio).

Alimentos y bebidas (Benito Juárez): Comida seca y agua en Isabel La Católica 542, colonia Álamos.

Denuncian que piden equipo y herramientas en su nombre

La brigada “Topos de México” alertó por un fraude en el que personas solicitan herramientas de apoyo en su nombre. Al respecto, la agrupación advirtió que se trata de información falsa.

La advertencia de Topos de México se publicó mientras sus rescatistas colaboran en las tareas de apoyo tras los terremotos ocurridos en territorio venezolano. En su mensaje, el grupo reiteró que “nunca” debe confiarse en una organización de rescate que viaje a una zona de desastre para pedir insumos para sí misma. Subrayaron que toda información oficial y donaciones válidas deben canalizarse únicamente bajo su logo y mediante el sitio topox.mx.

La agrupación enfatizó que su modelo de operación responde a estándares internacionales, los cuales establecen que los equipos de búsqueda y rescate no deben depender de recursos de la comunidad afectada.

Esto, señalaron, garantiza que la ayuda humanitaria se dirija a la población damnificada y no a los propios rescatistas. Por ello, advirtieron que cualquier petición de apoyo material en nombre de la organización debe considerarse sospechosa si no se realiza a través de sus plataformas verificadas.

En el contexto de la emergencia en Venezuela, los Topos recordaron que cuentan con protocolos para la recepción y manejo de donativos, los cuales pueden consultarse en sus espacios institucionales.

La agrupación también pidió a la población mantenerse informada sobre sus actividades mediante sus redes sociales y su página oficial. Detallaron que cualquier comunicación relacionada con sus operaciones, necesidades logísticas o llamados a la solidaridad se difunde únicamente mediante sus propios canales y se identifica con su imagen institucional.