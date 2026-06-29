EL TRI RECIBEN CONDECORACIÓN en LIMA

Como huéspedes ilustres de la ciudad

Alex Lora expresó su agradecimiento y el recibimiento que siempre ha tenido de la gente de Perú

La Municipalidad Metropolitana de Lima reconoce a Alex Lora y a EL TRI como Huéspedes Ilustres de la Ciudad de Lima por sus cuatro décadas de rocanrolear en Lima, el impacto cultural de su música y por la conexión con diversas generaciones que lo han acompañado a la largo de estos años.

Desde sus inicios Alex Lora y EL TRI han trascendido fronteras con su música; pisaron por primera vez Lima en 1986, desde ese momento la mancha peruana resonó con temas como: Adicto al Rocanrol, Triste canción, ADO, Las piedras rodantes, Todo sea por el Rocanrol, Metro Balderas, Agua mi Niño, Yo quiero ser tu Celular y varios más.

Hoy la gente sigue rocanroleando con sus canciones que se han convertido en verdaderos himnos. Por eso no es de extrañarse que reciba una distinción de este tamaño.

Durante la ceremonia, el ícono del rock mexicano y latinoamericano, que fundó EL TRI en 1968, expresó su agradecimiento y el recibimiento que siempre ha tenido de la gente de Perú. “Me siento muy honrado y bendecido por todo el cariño que he recibido de ustedes, el rock trasciende fronteras y esto es prueba de ello. Así que viva EL TRI y que viva el rocanrol”, enfatiza.

Aunado a este reconocimiento, EL TRI continua con su gira “Adicto al Rocanrol” en la nación Inca y hará su próxima parada este domingo 28 de junio en la ciudad Blanca Arequipa