A través de intervención creativa, UAEMéx promueve la diversidad y la inclusión en el Día del Orgullo LGBTTTIQA+

“Pintando en Diversidad”:

La comunidad universitaria participó en la pinta de marimbas viales como un acto simbólico para promover el respeto a las diversidades sexogenéricas

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la intervención artística de marimbas viales «Pintando en Diversidad», una actividad que reunió a integrantes de la comunidad universitaria y autoridades con el propósito de promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas.

La actividad simbolizó el compromiso institucional de fortalecer una cultura universitaria basada en la inclusión, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

Durante el acto, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para celebrar la diversidad que enriquece a la comunidad universitaria y refrendar el compromiso de construir espacios donde todas las personas puedan desarrollarse con dignidad, libertad y respeto.

Señaló que cada integrante de la comunidad tiene derecho a vivir la Universidad sin ocultar quién es, sin justificarse y sin sentirse fuera de lugar. En ese sentido, explicó que la intervención «Pintando en Diversidad» constituye una forma simbólica de dejar huella en el espacio compartido, donde cada color representa una historia, una identidad y una convicción colectiva.

Baca Tavira afirmó que la diversidad forma parte de la identidad de la UAEMéx y subrayó que, como institución pública de educación superior, tiene la responsabilidad de formar no solo profesionistas altamente capacitados, sino también personas sensibles, críticas y comprometidas con la igualdad, el cuidado y la dignidad humana.

Asimismo, enfatizó que avanzar hacia una universidad libre de discriminación, violencia y exclusión implica reconocer, escuchar y acompañar a todas las personas, garantizando condiciones de seguridad, libertad y trato digno, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Finalmente, invitó a que los colores plasmados durante la intervención permanezcan como un recordatorio permanente del compromiso institucional con la construcción de una universidad más justa, humana e incluyente, en la que todas las personas sean reconocidas y respetadas en igualdad de condiciones.

Autoridades universitarias y asistentes participaron en la pinta colectiva de las marimbas viales, una intervención que reafirma el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México con la inclusión, el respeto a la diversidad y la construcción de espacios seguros para toda su comunidad.