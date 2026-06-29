No hay campaña de la ultraderecha, sino una advertencia directa de Trump

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Las informaciones de los influyentes diarios The New York Times y Los Angeles Post sobre una investigación de la DEA y el Departamento de Justicia a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, en Sonora, y Américo Villarreal, en Tamaulipas, junto a decenas de sus colaboradores, por vínculos con el narco y el tráfico de huachicol no son ni aisladas ni sin fundamentos.

Con una edición impresa diaria conjunta que suma los 3 millones de ejemplares y con un historial de más de 200 años, ninguno de los dos diarios inventaría una noticia como esta.

Ni se prestarían para ninguna campaña de ultras ni de derecha ni de izquierda o de ideologías trasnochadas como la que domina a la 4T que a ratos es chavista o castrista y otros es profundamente salinista y defensora a muerte del instrumento más neoliberal de todos en este mundo, que es el T-MEC, y que desciende del Tratado de Libre Comercio ideado y promovido por Carlos Salinas de Gortari.

Ambos diarios no denuncian. Informan no a México, sino a sus lectores norteamericanos. A ellos les adelantan que fuentes confiables del Departamento de Justicia de su país les han confiado que tiene investigaciones abiertas contra los dos gobernadores mencionados por los delitos que se les atribuyen.

En México nos enteramos de rebote porque nosotros los mexicanos no somos su objetivo informativo.

Aclarado lo anterior, todo ese choro presidencial de que detrás de las informaciones de The New York Times y de Los Angeles Times sobre los posibles vínculos de los gobernadores Durazo, de Sonora, y Villarreal, de Tamaulipas, existe una campaña de la ultraderecha norteamericana aliada a la mexicana para atacar a la 4T y su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, y su heredera, Claudia Sheinbaum, es el rollo con el que se busca manipular la débil mente de sus bases chairas, tan faltas de neuronas.

Las informaciones de The New York Times y de Los Angeles Times sobre las vinculaciones de los gobernadores Durazo y Villarreal con narcos y el huachicol sí son parte de la estrategia de medios desplegada por el presidente Donald Trump y sus colaboradores, el vicepresidente JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; su zarina antidrogas, Sara Carter, su secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, y su jefe de la DEA, Terry Cole, quienes en los últimos 20 días han advertido cada uno de ellos que:

Que Sheinbaum no solo está apanicada, sino que su gobierno perdió el control del país ante los narcos y que lo que viene son ataques directos en territorio mexicano contra ellos. ( Trump ante líderes del G7 en París)

no solo está apanicada, sino que su gobierno perdió el control del país ante los narcos y que lo que viene son ataques directos en territorio mexicano contra ellos. ( ante líderes del G7 en París) Que la situación del narco es tal en México, que los mexicanos deben ser rescatados de su Gobierno. ( Marco Rubio )

) Que el encubrimiento de narcos por el gobierno de Claudia Sheinbaum -sobre todo de su gobernador Rubén Rocha Moya y su senador Enrique Inzunza , ambos hasta el cuello vinculados a Los Chapitos– que no le queda a EU más que venir por ellos. ( Sara Carter )

-sobre todo de su gobernador y su senador , ambos hasta el cuello vinculados a Los Chapitos– que no le queda a EU más que venir por ellos. ( ) Que 9 grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, controlan la frontera con EU, lo cual debe ser combatido totalmente. ( Mullin )

) La DEA se centrará drásticamente en frenar la crisis de fentanilo y desarticular sus redes de operación y lavado de dinero. “El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”. (Terry Cole)

Todos ellos insisten en señalar que sin “facilitadores”, es decir, sin gobernadores, alcaldes, senadores y diputados del oficialismo Morena-PT y Verde nada de lo que ellos denuncian sería posible.

Por lo que desde Trump hasta el último de sus colaboradores advierten es que si Sheinbaum no desmonta la red de apoyos y alianzas políticas y de poder de su gobierno y su movimiento hacia los cárteles, entonces ellos lo van a tener que hacerlo.

No, las informaciones de los diarios The New York Times y de Los Angeles Times no son más que un reflejo de lo que bulle dentro del gobierno de Donald Trump contra los vínculos de narcos con la política de la 4T.

Nada de campañas de la ultraderecha norteamericana aliada a la mexicana.

Otro es el caso del aumento de “informantes”

En este contexto de un plan de la Casa Blanca en aumento contra cárteles vinculados al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con las acciones del Departamento de Justicia con sus denuncias y petición de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, así como de 8 colaboradores más, y la revelación vía filtraciones de que se tiene abiertos expedientes de otros entre 4 y 10 más gobernadores, y decenas y decenas de otros funcionarios electos y en activo, sumados al súbito y ya masivo retiro de visas por parte del subsecretario Christopher Landau, ha generado un incipiente alud de “informantes” morenistas que hacen cola para “colaborar” con EU con sus informaciones comprometedoras contra altos cargos en el gobierno de la mandataria.

En un abierto principio de ‘sálvese quien pueda… yo mejor digo primero lo que sé… antes de que me incluyan en las investigaciones a mí’, decenas de funcionarios del régimen, incluidos entre estos a gobernadores morenistas como Marina del Pilar, de BC, o los aludidos Alfonso Durazo y muy presumiblemente a Américo Villarreal, al parecer han dado el paso para convertirse en codiciados “chivatos” del régimen de la 4T ante la DEA o el Departamento de Justicia de EU.

Si es así, lo que apuntan los diarios The New York Times y Los Angeles Times es toda una bomba de profundidad no sólo contra la 4T sino contra su líder máximo Andrés Manuel López Obrador. Los “informantes” miembros prominentes del oficialismo estarían abriendo la puerta para extraditar a AMLO o que vengan por él, como lo hicieron con Nicolás Maduro.

No hay que olvidar que Alfonso Durazo fue el secretario de Seguridad del gobierno de AMLO, el “García Luna” del tabasqueño y la 4T. Nada más. Y Villarreal sería quien operó gran parte del financiamiento y la estructura de los cárteles para fines electorales en 2021.

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