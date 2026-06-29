Mara Lezama inaugura un domo más en primaria “Benito Juárez”, de Ucum

Tras 44 años de espera

Obra del programa estatal de construcción de 1,109 domos en planteles públicos

Ucum.- Después de más de cuatro décadas de espera, la escuela primaria “Benito Juárez” de Ucum, comunidad de Othón P. Blanco, ya cuenta con un domo que permitirá a sus 147 alumnos y alumnas realizar actividades escolares, deportivas y cívicas protegidos del sol y la lluvia, obra entregada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la inauguración, la titular del Ejecutivo destacó que esta infraestructura responde a una demanda histórica de la comunidad, cuyos estudiantes durante 44 años realizaron sus actividades al aire libre, expuestos a las condiciones climáticas.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora habló a las niñas y niños sobre los peligros que se encuentran en las redes sociales y los riesgos que implican las violencias y las actitudes autodestructivas. Los invitó a tomar las mejores decisiones para que vivan felices, libres de adicciones y lleguen a ser lo que deseen para su vida futura.

“Pero el chiste es que se cuiden. Hay que decirle no al alcohol, no a las drogas, no andar apostando. Y hay que decirle sí a una vida sana, libre de violencia, en donde extiendan sus alas para hacer lo que quieran ser” les dijo Mara Lezama.

El nuevo domo, de 510 metros cuadrados, de piso de concreto y cubierta metálica, incluye la rehabilitación integral de la cancha de básquetbol, la instalación de iluminación LED y sistema pluvial, con el propósito de ofrecer un entorno seguro y adecuado para el aprendizaje, la convivencia y la práctica deportiva. Estuvo a cargo de la SEOP y representó una inversión superior a los 3.3 millones de pesos.

La Gobernadora señaló que esta obra forma parte del compromiso de construir mil 109 domos en escuelas públicas de Quintana Roo, proyecto con el que se busca fortalecer la infraestructura educativa y garantizar mejores condiciones para el bienestar de miles de estudiantes en todo el estado.

Mara Lezama afirmó que estas acciones son resultado de un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, que prioriza el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de llevar obras de impacto social a comunidades que durante años permanecieron rezagadas.

Durante la visita al plantel, la Gobernadora entregó material deportivo, conversó con alumnas y alumnos, y escuchó a Litzy Jimena Blanco Luna, alumna de 6 grado, quien agradeció la obra. Esta estudiante fue Diputada por un Día por Othón P. Blanco este año.

Estuvieron en el evento la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán; la delegada de Ucum, Cindy Yoselín Balam, y el director del plantel, Armando Fidelio González Sánchez, quien destacó que esta escuela tiene maestras con maestrías y mejor evaluadas.

Obra del programa estatal de construcción de 1,109 domos en planteles públicos

Ucum.- Después de más de cuatro décadas de espera, la escuela primaria “Benito Juárez” de Ucum, comunidad de Othón P. Blanco, ya cuenta con un domo que permitirá a sus 147 alumnos y alumnas realizar actividades escolares, deportivas y cívicas protegidos del sol y la lluvia, obra entregada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante la inauguración, la titular del Ejecutivo destacó que esta infraestructura responde a una demanda histórica de la comunidad, cuyos estudiantes durante 44 años realizaron sus actividades al aire libre, expuestos a las condiciones climáticas.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora habló a las niñas y niños sobre los peligros que se encuentran en las redes sociales y los riesgos que implican las violencias y las actitudes autodestructivas. Los invitó a tomar las mejores decisiones para que vivan felices, libres de adicciones y lleguen a ser lo que deseen para su vida futura.

“Pero el chiste es que se cuiden. Hay que decirle no al alcohol, no a las drogas, no andar apostando. Y hay que decirle sí a una vida sana, libre de violencia, en donde extiendan sus alas para hacer lo que quieran ser” les dijo Mara Lezama.

El nuevo domo, de 510 metros cuadrados, de piso de concreto y cubierta metálica, incluye la rehabilitación integral de la cancha de básquetbol, la instalación de iluminación LED y sistema pluvial, con el propósito de ofrecer un entorno seguro y adecuado para el aprendizaje, la convivencia y la práctica deportiva. Estuvo a cargo de la SEOP y representó una inversión superior a los 3.3 millones de pesos.

La Gobernadora señaló que esta obra forma parte del compromiso de construir mil 109 domos en escuelas públicas de Quintana Roo, proyecto con el que se busca fortalecer la infraestructura educativa y garantizar mejores condiciones para el bienestar de miles de estudiantes en todo el estado.

Mara Lezama afirmó que estas acciones son resultado de un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, que prioriza el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de llevar obras de impacto social a comunidades que durante años permanecieron rezagadas.

Durante la visita al plantel, la Gobernadora entregó material deportivo, conversó con alumnas y alumnos, y escuchó a Litzy Jimena Blanco Luna, alumna de 6 grado, quien agradeció la obra. Esta estudiante fue Diputada por un Día por Othón P. Blanco este año.

Estuvieron en el evento la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán; la delegada de Ucum, Cindy Yoselín Balam, y el director del plantel, Armando Fidelio González Sánchez, quien destacó que esta escuela tiene maestras con maestrías y mejor evaluadas.