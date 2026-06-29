Ajustes tarifarios portuarios: redefinen reglas en Cozumel

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– Regirán los servicios y el uso de infraestructura en recintos estratégicos

La Secretaría de Marina ha movido ficha en el tablero portuario nacional. Con dos avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia actualizó las bases de regulación tarifaria de México, entre ellos Cozumel, Guaymas y Puerto Vallarta. Aunque la medida ya fue anunciada, su aplicación efectiva se dará veinte días hábiles después de la publicación oficial, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Puertos.

La revisión no surge de manera unilateral. Según los documentos oficiales, fueron los propios prestadores de servicios quienes solicitaron los ajustes a través de la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Autoridad Marítima Nacional. La Dirección General de Puertos validó esas peticiones y dio luz verde a la actualización, bajo el argumento de que la competencia en algunos recintos no garantiza condiciones razonables.

El primer aviso se centra en operaciones como amarre y desamarre de cabos, maniobras y lanchaje, aplicables en puertos de Quintana Roo, Guaymas (Sonora) y Puerto Vallarta (Jalisco). El segundo, en cambio, regula el cobro por el uso de infraestructura portuaria, un concepto separado de los servicios directos, que impacta principalmente a recintos de Quintana Roo como Cozumel, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Punta Sam y Chetumal, además de Guaymas.

Aunque los avisos ya están vigentes, las bases tarifarias específicas se aplicarán tras el plazo de gracia de veinte días hábiles. Los montos exactos no fueron detallados en los comunicados: la Semar remite a los interesados al portal del Diario Oficial de la Federación, donde cada tarifa puede consultarse de manera puntual, organizada por puerto y prestador.

En suma, la Secretaría de Marina reafirma su papel como autoridad reguladora en materia portuaria, respondiendo a solicitudes del sector y estableciendo nuevas reglas de cobro que, aunque aún no se sienten en los bolsillos, pronto marcarán la dinámica de operaciones en los principales puertos del país.

Crisis hotelera en Playa del Carmen: el sargazo golpea a los pequeños establecimientos

La postal turística de Playa del Carmen atraviesa un momento crítico. Los pequeños hoteles, que suelen ser la opción más accesible y cercana para viajeros, reportan ocupaciones históricamente bajas -en algunos casos por debajo del 30%- y tarifas desplomadas en un intento desesperado por atraer huéspedes.

Hoteleros enfrentan seria crisis de ocupación

Ofner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, explicó que la principal causa detrás de esta caída es el recale masivo de sargazo, fenómeno al que la ciudad es especialmente vulnerable por su ubicación geográfica. A ello se suma la “mala información” que circula en redes y medios, generando una percepción generalizada de playas inutilizables, lo que ha derivado en cancelaciones y reservas frustradas.

El dirigente hotelero reconoció que junio se ha convertido en el periodo con las tarifas y ocupaciones más bajas registradas en la historia reciente de estos establecimientos. “Estamos ante una situación sin precedentes. Muchos hoteles han tenido que bajar drásticamente sus tarifas para tratar de atraer huéspedes, pero aun así las habitaciones se mantienen vacías”, señaló.

La baja afluencia turística no solo golpea a los hoteles. Restaurantes, tours, transporte y comercios locales también resienten la falta de visitantes. La temporada baja, que normalmente inicia después de Semana Santa, se ha prolongado más de lo habitual, dejando a los pequeños hoteles con ocupaciones de apenas 20% a 30%.

Para enfrentar la crisis, los empresarios han recurrido a descuentos agresivos, paquetes especiales y promociones de último minuto, sacrificando márgenes de ganancia con tal de cubrir costos operativos. Paralelamente, la Asociación mantiene diálogo con autoridades municipales y estatales para solicitar apoyos emergentes: campañas de promoción específicas, facilidades fiscales temporales y mayor inversión en limpieza de playas.

Arjona advirtió que, si las condiciones no mejoran pronto, muchos establecimientos podrían enfrentar cierres definitivos o traspasos forzados. Playa del Carmen, uno de los destinos más emblemáticos de la Riviera Maya por su oferta gastronómica, vida nocturna y cercanía a zonas arqueológicas, enfrenta hoy el reto de recuperar la confianza de los viajeros y evitar que la crisis se convierta en un golpe irreversible para su tejido turístico.

Puerto Aventuras enfrenta sargazo con sus propias embarcaciones

La batalla contra el sargazo en Quintana Roo ha dejado de ser exclusiva de las autoridades. En Puerto Aventuras, capitanes y marineros han convertido sus lanchas de recreo en improvisadas herramientas de limpieza para contener la macroalga que invade las caletas y amenaza la actividad turística. La iniciativa ciudadana surge en medio de una temporada crítica: el más reciente Mapa Semáforo de la Red de Monitoreo del Sargazo (RMS) reporta que 37 de las 40 playas evaluadas presentan niveles “excesivos”, la categoría más alta de afectación.

Las imágenes satelitales confirman lo que se percibe en la costa: una biomasa sin precedentes flota en el Atlántico tropical y las corrientes la empujan hacia el Caribe mexicano. Municipios como Tulum, Mahahual y la Costa Maya figuran entre los más presionados por el recale, obligando a mantener operativos permanentes de limpieza. La Secretaría de Marina informó que hasta finales de mayo se habían recolectado más de 39 mil 500 toneladas de sargazo, cifra que en junio ya superaba las 50 mil. Las proyecciones oficiales estiman que al cierre de 2026 podrían retirarse hasta 119 mil toneladas, muy por encima de las 96 mil registradas en 2025.

El fenómeno ha golpeado de lleno a la economía local. Prestadores de servicios turísticos advierten una caída en las rentas vacacionales y en la llegada de visitantes, mientras la pesca también se ve reducida. El sargazo no solo afecta la competitividad turística: altera ecosistemas marinos, incrementa costos públicos y privados y genera riesgos de salud por los gases liberados en su descomposición.

Mientras continúan los trabajos para instalar barreras antisargazo, los propios operadores turísticos han decidido actuar con los recursos disponibles. La estrategia ciudadana se suma a los esfuerzos institucionales y refleja la urgencia de contener un problema que rebasa fronteras. Especialistas de la UNAM y de la RMS advierten que se trata de un fenómeno oceánico de gran escala y sugieren que quizá sea momento de replantear la respuesta: así como existen buques para contener derrames de petróleo, una alianza internacional podría desarrollar embarcaciones dedicadas a interceptar el sargazo en alta mar.