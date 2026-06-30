ALAMEÑOS DE LA SIERRA PONEN EL TOQUE AL PRIDE 2026

CONQUISTAN A MILES DE ASISTENTES

La agrupación de Salvador Moreno, hizo vibrar el Paseo de la Reforma y la Explanada del Palacio de Bellas Artes con una memorable participación durante la celebración del orgullo LGBTQ+

La música regional mexicana también se hizo presente en una de las celebraciones de la diversidad más importantes de América Latina. Alameños de la Sierra de Salvador Moreno formaron parte del Pride 2026, donde ofrecieron una destacada participación tanto en el tradicional desfile por Paseo de la Reforma como en el escenario principal instalado este año en la Explanada del Palacio de Bellas Artes.

La agrupación fue invitada por Translúcido, la primera revista y plataforma mexicana independiente especializada en visibilizar y promover las transmasculinidades y las nuevas masculinidades en México, fundada por el activista y productor Neidan Macías.

Durante el recorrido del desfile, Alameños de la Sierra de Salvador Moreno interpretaron algunos de los temas más representativos de su repertorio desde la plataforma de tráiler de Translúcido, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del contingente. A lo largo de Paseo de la Reforma, miles de asistentes respondieron con entusiasmo, coreando sus canciones, bailando y acompañando cada interpretación, demostrando que la música no conoce barreras y une a personas de todas las identidades y expresiones.

El característico estilo de la agrupación, su energía sobre el escenario móvil y la cercanía con el público generaron un ambiente de fiesta que fue celebrado por quienes asistieron al recorrido, consolidando uno de los momentos más memorables del desfile.

Más tarde, Alameños de la Sierra de Salvador Moreno llevaron su espectáculo al escenario principal del Pride 2026, ubicado en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas disfrutaron de una presentación llena de emoción, ritmo y orgullo. Entre aplausos, ovaciones y un público completamente entregado, la agrupación recibió un cálido reconocimiento por formar parte de una celebración que promueve el respeto, la inclusión y la igualdad.

Esta exitosa participación se suma al extraordinario momento que vive la agrupación, la cual continúa recorriendo el país con su Tour «Viviendo de Noche», manteniendo una intensa agenda de presentaciones en estados como Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chiapas y muchas ciudades más, donde miles de seguidores siguen abarrotando cada uno de sus conciertos.

En cada escenario, Alameños de la Sierra de Salvador Moreno ponen a cantar al público con éxitos como «La Llamada de Mi Ex», «Perfecta», «El Marihuanito», «Viviendo de Noche» y muchos temas más que se han convertido en los favoritos de sus seguidores y que consolidan a la agrupación como una de las máximas exponentes del regional mexicano.

Con esta participación en el Pride 2026 y el éxito que continúa cosechando en cada una de sus presentaciones, Alameños de la Sierra de Salvador Moreno reafirman que su música rompe fronteras, une generaciones y llega a públicos de todos los sectores, llevando un mensaje de alegría, respeto e inclusión a través de cada interpretación.

El Tour «Viviendo de Noche» continúa sumando fechas y consolidando a la agrupación como una de las más solicitadas del momento, gracias a un espectáculo lleno de energía, calidad musical y una conexión inigualable con su público, reafirmando que Alameños de la Sierra de Salvador Moreno viven uno de los mejores momentos de su trayectoria artística.