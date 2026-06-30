Aventaja Morena en preferencias en Naucalpan, rumbo a elección de 2027

Posible reelección de Isaac Montoya Márquez

Naucalpan, Méx.- El partido Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a los comicios de 2027 en este municipio, respaldado por diversos liderazgos y encuestas que posicionan fuertemente al actual alcalde Isaac Montoya Márquez para una posible reelección.

Y es qué diversos estudios de opinión pública sitúan a la actual administración con una ventaja significativa en el municipio de acuerdo con mediciones de la consultora Rubrum, Montoya alcanza un 81% de respaldo como posible candidato frente a otras opciones internas o de oposición.

En la intención de voto por partido político, Morena lidera con un 41.7%, superando notablemente a su competidor más cercano, el PAN, que se ubica con un 26.8%.

El alcalde se ha posicionado en el listado nacional de mejores alcaldes evaluados por firmas como Mitofsky. Además, mantiene evaluaciones favorables superiores al 58% en plataformas de monitoreo como Demoscopia Digital entre otras.

En conferencias de prensa recientes, Isaac Montoya puntualizó que se mantendrá institucional y esperará los tiempos oficiales así como la respectiva convocatoria interna que emita el partido Morena.