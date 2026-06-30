Apoyo total a Raciel Pérez en Tlalnepantla para la reelección

Encabeza preferencias

Tlalnepantla, Méx.- Raciel Pérez Cruz cuenta con el respaldo de diversos sectores morenistas y ciudadanos para buscar la reelección como alcalde de esta localidad Esto de cara al proceso electoral de 2027 en donde busca dar continuidad a su actual periodo de gestión.

Diversas encuestas ubican a Pérez Cruz a la cabeza de las preferencias internas y externas, otorgándole altos niveles de confianza y posicionándolo como el puntero de la Cuarta Transformación para retener el municipio.

Llos sectores sociales que avalan su continuidad destacan los avances tangibles en materia de seguridad pública, un gobierno cercano a las comunidades y estabilidad social en la demarcación.

Además, diversos grupos políticos locales y de Morena han cerrado filas en torno a su administración para consolidar la estructura del partido.

Aunque el alcalde no ha expresado oficialmente su interés por participar en la reelección, todo indica que Raciel Pérez Cruz, sí participará en el proceso interno para poder dar continuidad a su gobierno del 2027 al 2030.