Gobiernos de Ecatepec y Tecámac unen esfuerzos en pro de seguridad

Operativo Interinstitucional

Ecatepec, Méx.- Cerca de 280 elementos y 73 unidades de los tres niveles de gobierno fueron desplegados como parte del Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, que encabezaron las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong en un esfuerzo conjunto de seguridad para inhibir delitos de bajo y alto impacto en las colonias de la zona limítrofe de ambas localidades.

El despliegue contempla patrullajes estratégicos preventivos a fin de inhibir delitos de alto y mediano impacto, además de identificar posibles generadores de violencia.

Al dar el arranque al operativo junto a su homóloga de Tecámac, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss subrayó que en materia de seguridad se da un paso importante para regresar la paz y tranquilidad en ambos municipios.

Cisneros afirmó que la estrategia que se ha impulsado junto con Marina y que ya ha permitido bajar delitos como extorsión, homicidio doloso y robo de vehículos se extiende a Tecámac como parte del trabajo conjunto entre autoridades.

En su intervención, la alcaldesa de Tecámac destacó que los retos en seguridad requieren respuestas conjuntas y permanentes entre gobiernos.

Agregó que el operativo representa el compromiso de actuar con responsabilidad para prevenir delitos y generar mejores condiciones de seguridad.