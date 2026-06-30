Continúan los reconocimientos para la alcaldesa Romina Contreras

Huixquilucan, Méx.- Romina Contreras Carrasco es la alcaldesa mejor calificada a nivel nacional y estatal, de acuerdo con las más recientes mediciones de las encuestadoras Trending Poll y Statistical Research Corporation, y como resultado del trabajo que realiza su administración en diversos rubros, como obra pública, seguridad, salud, educación, servicios públicos eficientes, transparencia, gobernanza y finanzas sanas, entre otros, para elevar la calidad de vida de la población. Contreras Carrasco agradeció a la población el respaldo que, desde hace más de once años, ha tenido el gobierno de Huixquilucan.