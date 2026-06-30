Mando Unificado en el Oriente del Edomex da resultados: baja 53% el robo de vehículos y 35% los homicidios dolosos

A 461 días de su implementación

Se fortalece la seguridad y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región

El Mando Unificado en la Zona Oriente del Estado de México continúa dando resultados en el combate a la delincuencia. A 461 días de su implementación, el robo de vehículos disminuyó 53 por ciento y el homicidio doloso 35 por ciento en los 15 municipios donde opera esta estrategia de seguridad.

Este esfuerzo interinstitucional forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región.

Los resultados fueron dados a conocer por el coordinador del Mando Unificado Oriente, General Raúl Martínez González, durante la Mesa de Paz encabezada por la mandataria mexiquense, donde presentó las cifras obtenidas mediante el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

La estrategia de seguridad integra a los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

El Mando Unificado realiza patrullajes, filtros de revisión y operativos focalizados, además de mantener sesiones diarias de coordinación para definir acciones de inteligencia, investigación y prevención del delito.

NUMERALIA

53% menos robo de vehículos.

35% menos homicidios dolosos.

461 días de operación del Mando Unificado.

15 municipios integran la estrategia.

3 órdenes de gobierno coordinan las acciones de seguridad.