Edwin enciende este “Verano” con su nuevo EP

Para bajar el ritmo y disfrutar la vida

Celebra la nostalgia y la “buena rebeldía” del rock and roll

Por Arturo Arellano

Con “Verano”, Edwin abre un nuevo capítulo en su carrera y se reencuentra con la esencia que dio origen a su proyecto musical: el rock and roll de espíritu clásico, pero con una mirada actual. Inspirado por la energía despreocupada de las vacaciones, los recuerdos que marcan una vida y el encanto sonoro de los años 60, el EP busca acompañar momentos de carretera, playa y descanso, siempre con la consigna de disfrutar el presente. “Dejé a un lado el querer hacer música para demostrar algo y empecé a divertirme mucho más a la hora de componer y producir este EP”, comparte el artista en entrevista.

El propio Edwin define este trabajo como un gesto de rebeldía contra la prisa cotidiana y las tendencias que dominan las plataformas. “Creo que cada vez la gente empieza a conectar un poquito más con la música de antes, de repente se ponen canciones de moda que sonaron hace 20, hace 30 años y creo que ahorita se está dando ya esa apertura a que la gente regrese a los sonidos clásicos”.

El EP reúne temas pensados para contagiar buen ánimo y, al mismo tiempo, dejar un mensaje claro. Entre ellos destaca “Feliz”, sencillo que Edwin ya había presentado meses atrás y que resume el espíritu del proyecto: “Esta canción habla específicamente como de decirle a la gente: date un rato para ti, disfruta la vida, nada va a pasar si dejas las cosas ahí y al día siguiente regresas, todo va a seguir igual”, explica.

Otro corte clave es “Amigo conformista”, donde el cantante se dirige a esa figura cada vez más presente en redes sociales: el hater que se esconde tras la pantalla. “Es una canción que habla un poquito más como de los haters en las redes sociales, de la gente que de repente está detrás de un celular o de una computadora y te están atacando; es como darles pelea, decirles: mira dónde estás tú mientras yo estoy acá haciendo música y haciendo lo que me gusta”, afirma.

En “Verano” también hay espacio para los covers que funcionan como puente entre Edwin y quienes aún no conocen su proyecto. “Con estos EP que he lanzado de Primavera y Verano, he querido incluir alguna canción que la gente ya conozca para que también la gente que no me conoce, que no ha escuchado mi música, tal vez por medio de una canción más conocida que identifican, entiendan de qué va mi estilo”, explica. Así, reversiona “Gracias a Dios”, éxito de Thalía, transformando un tema originalmente pop en una pieza con sabor rockabilly y espíritu sesentero.

Una balada para el Edwin del pasado

Aunque el concepto general de “Verano” gira en torno al rock and roll, Edwin se permite un giro sensible con “Antes Que Te Vayas”, balada que se convierte en el sencillo de presentación del EP. La canción fue escrita por el compositor venezolano Will Franco y llegó a sus manos hace aproximadamente 14 años, cuando apenas daba sus primeros pasos en la música. “Esta canción me recuerda la etapa de mi vida en la que soñaba con ser artista, siento que esta es una forma de reconocer al Edwin del pasado”, comparte.

Detrás del sonido de “Verano” hay un trabajo minucioso de producción que mezcla referencias del rock and roll clásico con sensibilidades contemporáneas. Edwin detalla que suele comenzar con una idea clara en su mente, sobre todo cuando se trata de reversionar temas de otros géneros: “En mi mente suenan y aterrizarlos a cómo quiero que suenen sí hay que reconocer que los productores hacen la mayor parte del trabajo porque es a prueba y error”, admite.

En este EP trabajó junto a Joheel Rodmar y Josu Midi King, además de involucrarse personalmente en la producción de dos de los temas.

Influencias: de Enrique Guzmán al pop dosmilero

Aunque nació en Tijuana, Edwin aclara que su formación musical no estuvo marcada por la cultura anglosajona, sino por los clásicos del rock en español. “Crecí escuchando música en español. No soy de esos tijuanenses que tenían el privilegio de tener visa y de ir estado yendo a Estados Unidos, entonces crecí toda mi vida escuchando música en español y esas son mis referencias principalmente: Enrique Guzmán, Angélica María, los Teen Tops, toda esta música que se escucha en las fiestas siempre, el ‘Rock de la cárcel’, ‘Popotitos’, ‘Bule Bule’”, recuerda.

Sin embargo, sus letras también beben del pop romántico de los 2000. “Siento que las letras vienen mucho del pop dosmilero, de lo que era Sin Bandera, Camila, Reik; hay influencia de eso porque al final es lo que estuve cantando también. Cuando empecé a cantar eran canciones que cantaba, entonces creo que hay una combinación un poquito rara de los 60s con los dosmileros”, describe. Esa mezcla entre nostalgia y romanticismo contemporáneo se refleja en el tono emocional de “Verano”, un EP que se define como divertido, romántico y nostálgico.

El camino del EP “Verano” también está marcado por los sueños que Edwin aún tiene por cumplir. Uno de ellos es compartir escenario con algunos de los grandes nombres del rock and roll de oro en español, figuras que lo inspiran desde la infancia. “No se ha dado todavía y lo hemos buscado y lo hemos intentado. Se ha intentado ya unas tres veces; ahora que se hace como la caravana de amor y todo esto que se presentaron en el Auditorio, se ha buscado el colaborar, no se ha logrado, pero yo no voy a descansar hasta lograrlo”, asegura.

Al hablar de sus anhelos, el cantante menciona nombres concretos. “Me gustaría mucho, tal vez Angélica María, me gustaría mucho grabar algo con ella; también con Enrique Guzmán, César Costa, creo que son como los más icónicos de los 60s y figuras que siguen todavía vigentes y que siguen cantando”, expresa. Mientras ese momento llega, Edwin consolida su lugar dentro del pop contemporáneo con una propuesta que fusiona pop, balada y rock and roll, y que ya lo ha llevado a compartir escenario con artistas como Jesse & Joy, Reik, Francisco Céspedes, Manuel Medrano y Kalimba.

“Verano” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El cantante se puede encontrar como Edwin Music en Spotify y YouTube, y como Edwin Music Oficial en redes sociales.