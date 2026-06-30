Anuncia Academia Latina de La Grabación® premios especiales 2026

Alaska, Omar Alfanno, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que a lo largo de sus carreras han realizado contribuciones creativas

La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy que Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical, y Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo, como parte de la entrega de los Premios Especiales este año.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Nos complace celebrar sus extraordinarias trayectorias, junto con el ganador del Premio al Educador de Música Latina, durante la 27.a Semana Anual Latin GRAMMY®”.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que a lo largo de sus carreras han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina, aunque no necesariamente a través de interpretaciones. Ambas distinciones son otorgadas por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación. El homenaje se realizará el 9 de noviembre durante la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas.

Por segundo año consecutivo, durante la ceremonia también se reconocerá al ganador del Premio al Educador de Música Latina. Esta distinción, presentada en asociación con la Fundación Cultural Latin GRAMMY®, honra a un educador excepcional de la comunidad global de la música que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Como parte del reconocimiento, el programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valorada en $10,000 dólares para apoyar la educación musical. Las solicitudes para este premio permanecerán abiertas hasta el 3 de agosto de 2026.

Galardonados con el Premio a la Excelencia Musical 2026: Alaska

El pop electrónico de melodías majestuosas y letras contestatarias encontró en Alaska a una de sus pioneras más influyentes. Tanto con Alaska y Dinarama como con Fangoria, la cantante dejó siempre en claro que estaba adelantada a su época. Nacida en Ciudad de México en 1963, Olvido Gara Jova se trasladó a España cuando era niña y comenzó su carrera musical con Kaka de Luxe, una de las primeras bandas del punk español. En 1979 fundó Alaska y los Pegamoides, que cuatro años después se transformaría en Alaska y Dinarama. Éxitos como “Ni tú ni nadie” (1984) y “A quién le importa” (1986) se destacan por la extraordinaria sofisticación de sus melodías, un elemento que también aparecería en el suntuoso synth-pop de Fangoria. Alaska continúa activa en los estudios de grabación y salas de concierto a través de Iberoamérica.

Francisco Céspedes

Descubrir el universo musical de Francisco Céspedes es adentrarse en un paisaje crepuscular en el que la elegancia del jazz dialoga con la calidez del bolero. Nacido en Cuba y radicado en México, Francisco Fabián Céspedes Rodríguez trasciende sus raíces latinoamericanas con un sonido cosmopolita que encontró seguidores en todo el mundo. Abandonó su carrera de medicina para dedicarse a la música, y se mudó a la capital mexicana en 1992, desde donde compuso canciones para artistas como Luis Miguel, y colaboró con Alejandro Sanz y Plácido Domingo. En 1997, su primer álbum, Vida loca, lo estableció como ícono indispensable de la canción romántica con la melancolía a flor de piel del tema que dio título al disco. Desde entonces ha sido nominado en varias ocasiones al Latin GRAMMY®, y ha editado varios discos, incluyendo uno en colaboración con Armando Manzanero. Además de presentar sus canciones en vivo por Europa y Latinoamérica, este año lanzó un disco en el que colaboró con Pablo Milanés antes de su muerte.

Lila Downs

Una de las representantes más trascendentales de la cultura mexicana, Lila Downs ha pasado los últimos treinta años explorando el fecundo puente creativo en el que se cruzan las raíces de su identidad. Hija de una madre mixteca y un padre estadounidense, Anna Lila Downs Sánchez nació en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968. Ya desde su primer álbum, Ofrenda, demostró poseer una inquieta personalidad creativa y un talento visionario para la experimentación y las fusiones musicales de alto vuelo. En el universo creativo de Downs, su extraordinario poder vocal se mueve cómodamente entre las texturas aterciopeladas del jazz, el ritmo sanador de la cumbia y la exuberancia emocional del bolero. Ganadora de seis Latin GRAMMYs® y un GRAMMY®, Downs editó Cambias mi mundo en 2026, un disco que la encuentra en un momento de absoluta plenitud creativa.

Daniela Mercury

Daniela Mercury comenzó su carrera revolucionando la escena musical brasileña. Durante su primera presentación en São Paulo en 1992, sacudió literalmente los cimientos del edificio, provocando la interrupción momentánea del espectáculo. Pionera de un nuevo género musical brasileño, el axé, la cantante y bailarina de Salvador, Bahía, llevó su poderosa voz y sus precisos movimientos a escenarios de todo el mundo. Su canción “O canto da cidade” se convirtió en un himno que ha perdurado durante más de tres décadas en la música brasileña. Con más de 20 millones de discos vendidos y 26 álbumes publicados —como la obra maestra Feijão com arroz (1998)— su innovadora fusión de estilos se nutre de un inmenso mosaico de ritmos y colores. A lo largo de su trayectoria ha continuado expandiendo los límites de su sonido y ofreciendo conciertos memorables, entre ellos el álbum en vivo Balé Mulato, que recibió un Latin GRAMMY en 2007.

Chichí Peralta

Chichí Peralta —músico, cantautor, compositor, arreglista y productor— es una de las figuras más influyentes de la música contemporánea de la República Dominicana. Nacido en Santo Domingo, descubrió la percusión a los cuatro años, iniciando una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por la innovación y la versatilidad artística. Creador de Chichí Peralta & Son Familia, desarrolló una propuesta musical única que fusiona tradición, modernidad e identidad caribeña, enriqueciendo la música latinoamericana y proyectando la cultura dominicana en escenarios internacionales de América, Europa y Asia. Ganador de un Latin GRAMMY en 2001, grabó dos de sus producciones con la London Symphony Orchestra en Abbey Road, y ha construido una discografía que refleja su constante búsqueda artística, contribuyendo además a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Galardonado con el Premio del Consejo Directivo 2026: Omar Alfanno

Compositor de clásicos imperecederos de la música latina como “El gran varón”, “A puro dolor”, “Y hubo alguien” y “Amores como el nuestro”, Omar Alfanno transformó historias profundamente humanas en temas que pasaron a formar parte del cancionero latinoamericano. Nacido en Santiago de Veraguas, Panamá, en 1957, sus canciones han sido grabadas por más de 500 artistas, entre ellos Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Marc Anthony y Shakira. Su obra ayudó a definir el sonido de la música tropical contemporánea, mientras que su narrativa y sensibilidad melódica han servido de referencia para numerosos compositores a lo largo de las últimas cinco décadas. Miembro del Latin Songwriters Hall of Fame y ganador de un Latin GRAMMY, Alfanno continúa componiendo, guiando a nuevos talentos y promoviendo la educación musical para jóvenes de escasos recursos en Panamá a través de la Fundación Omar Alfanno.

Alex Hadad será el productor ejecutivo del evento, trabajando bajo la dirección del equipo de producción de La Academia Latina de la Grabación dirigido por Ayleen Figueras.