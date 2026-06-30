La apasionante historia de Lainey Wilson

De la vida en una van, a cantar con Taylor Swift

De crecer en un pueblo de 250 habitantes a cumplir el sueño de cantar junto a su ídola: la ganadora del GRAMMY® presenta su historia de la mano de su contagioso sencillo ‘Can’t Sit Still’ en México

Detrás de las grandes estrellas de la música siempre hay una historia que merece ser contada, y la de Lainey Wilson es sin duda un gran ejemplo; Con su sencillo «Can’t Sit Still«, la cantautora estadounidense se presenta como el ejemplo viviente de que los sueños más grandes se pueden construir desde abajo.

El nombre de Lainey Wilson se volvió tendencia recientemente, tras protagonizar un emotivo momento: Durante el concierto benéfico «Tight Ends & Friends» en Nashville, Taylor Swift subió al escenario de forma sorpresiva para interpretar a dueto el himno «Love Story» junto a Wilson.

Para Lainey, este no fue un dueto más; fue el cierre de un círculo perfecto. Antes de cantar, Wilson compartió conmovida una anécdota con el público: hace dos décadas, cuando ella tenía 14 años, viajó con sus padres y su hermana desde su pequeño pueblo para asistir al festival CMA Fest. Ahí vio a una Taylor Swift de apenas 16 años presentarse en un pequeño escenario ante una audiencia de solo 30 personas. «Cuatro de esas treinta personas éramos yo, mi mamá, mi papá y mi hermana«, recordó Wilson. Ver a su ídola en ese entonces la inspiró a no rendirse jamás.

Una historia de persistencia: Del campo a los grandes estadios

Lainey Wilson nació y creció en Baskin, Luisiana, una diminuta comunidad agrícola de apenas 250 habitantes donde el trabajo duro era la norma. Con una guitarra y un sueño bajo el brazo, Lainey dejó su hogar y se mudó a Nashville en 2011. Durante sus primeros tres años en la capital de la música, vivió dentro de un pequeño remolque (camper trailer) estacionado en el estudio de un amigo, tocando en cualquier lugar que le abriera las puertas y enfrentando innumerables rechazos antes de obtener su primera oportunidad.

Esa misma mentalidad inquebrantable de «no poder quedarse quieta» es la que da vida a «Can’t Sit Still«: Con un ritmo adictivo y guitarras potentes que mezclan el rock, el pop y el country contemporáneo, la canción se convierte en la ventana perfecta hacia su música.

El respaldo de los grandes de la música

La autenticidad de Lainey Wilson ha cautivado no solo a Taylor Swift, sino a otros titanes de la música global. Recientemente, Wilson unió fuerzas con John Mayer, quien colabora en la guitarra de su nuevo y nostálgico sencillo «Phone, Keys, Wallet«. Asimismo, la artista colaboró recientemente con la icónica Miley Cyrus en el tema «Younger You«.

A pesar de su origen humilde, hoy Lainey Wilson es una figura que está ganando reconocimiento: Ganadora del GRAMMY® y acreedora de 16 premios ACM y 12 premios CMA, ha sido destacada por la revista Variety como «la abanderada reinante de las mujeres en la música country» y seleccionada como una de las Mujeres del Año 2026 de USA Today. Además, recientemente presentó su propio documental en Netflix: «Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool«.

Lainey Wilson representa la prueba de que la pasión, la humildad y la constancia pueden llevarte desde un remolque en un pueblo olvidado hasta compartir el escenario con la artista más grande del planeta, y su viaje apenas comienza.