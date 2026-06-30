GRTSCH promete una noche de sentimiento en El Lunario

Con su tercer álbum de estudio XXI: Monomita

Se caracteriza por una mezcla de géneros que van desde el pop alternativo y la electrónica

Reconocida como una de las propuestas más interesantes de la escena alternativa actual, GRTSCH ha logrado construir un proyecto sonoro que rompe géneros y desafía etiquetas, conectando con una audiencia que busca propuestas auténticas, emocionales y en constante evolución. Ahora, está lista para conquistar el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los venues más íntimos que hay en la Ciudad de México.

GRTSCH, es cantante, compositora, productora y multiinstrumentista mexicana. Su trayectoria comenzó desde muy joven, de forma autodidacta, consolidándose con los años como una artista integral que apuesta por la experimentación sonora y la libertad creativa.

Su música se caracteriza por una mezcla de géneros que van desde el pop alternativo y la electrónica, hasta influencias del hip hop, trap, techno y sonidos latinos, creando paisajes sonoros que evolucionan con cada lanzamiento. Lejos de seguir fórmulas tradicionales, construye su obra desde la intuición, dando vida a canciones que nacen de experiencias personales y emociones reales.

Uno de los elementos clave en la consolidación de la artista, ha sido su capacidad de colaborar con artistas de distintas escenas. Entre los nombres a destacar, se encuentran: Mon Laferte, Banda Bastón, Tino El Pingüino, Karen y Los Remedios. Este cruce de colaboraciones ha enriquecido su sonido y la ha posicionado como una figura versátil dentro de la música contemporánea.

Actualmente, la artista se encuentra presentando una nueva etapa creativa con su tercer álbum de estudio, XXI: Monomita, un proyecto que explora sonidos intensos y combina elementos como el techno, el hip hop y ritmos latinos en una narrativa conceptual ligada a su proceso personal.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

Con más de 8 años de trayectoria, GRTSCH está conquistando la escena alternativa. Cuenta con más de 116.4 mil oyentes activos en Spotify. Originaria del sureste del México y formada en la capital, su país natal mantiene una base de escuchas fieles, posicionándose como el #1 en cuanto a fans, seguido de Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia, lo que refleja el ascenso a nivel internacional de su carrera.

El Lunario del Auditorio Nacional, reconocido por ofrecer una experiencia cercana entre artista y público, será el escenario ideal para presentar esta nueva etapa de GRTSCH, en un show que promete ser íntimo, poderoso y cargado de energía emocional.

Acompaña a uno de los proyectos más prometedores de la escena alternativa en esta nueva etapa. Disfruta de Preventa Banamex el próximo 1 de julio, y de la venta general un día después.