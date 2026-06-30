Se invierten 20 mil mdp en el salto tecnológico en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar: CSP

Compra de nuevo equipamiento

Se optimizan los tiempos de atención en el Seguro Social, al pasar de 80 a 150 estudios por semana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se invierten 20 mil millones de pesos (mdp) en el salto tecnológico que se implementa en las tres instituciones de salud pública con la compra de nuevo equipamiento, entre ellos, de 17 resonadores magnéticos de última generación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 2 mil 275 nuevas camas y la reconstrucción de tres quirófanos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública y 174 equipos de alta especialidad para el IMSS Bienestar.

“Para que tengan una idea, la inversión que estamos haciendo en equipamiento de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del 2027 al 2030. Pero son 20 mil millones de pesos de inversión en el salto tecnológico que estamos haciendo en las instituciones de salud”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que el equipamiento y el personal que lo opera forman parte del legado que su Gobierno busca dejar en el sistema de salud, en el que también se contempla un Centro de Imagen para que sean las imágenes de los estudios las que viajen hacia los especialistas para su interpretación y no los pacientes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que fueron adquiridos 17 nuevos resonadores magnéticos de última tecnología para el segundo y tercer nivel de atención en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

Con estos equipos se optimizan los tiempos de atención al pasar de 80 a 150 estudios por semana, además se disminuye el uso de helio de 50-100 litros a solo siete, tienen túneles más amplios para mayor comodidad de los pacientes y los resultados se obtienen con más rapidez, tardando entre 10 y 15 minutos, lo que reduce el estrés y permite atender casi al doble de pacientes al día.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se destinaron 205 mdp para adquirir 2 mil 275 nuevas camas, de las que ya se han instalado mil 75 en 33 unidades hospitalarias. Detalló que son eléctricas, impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales, cuentan con controles internos y externos para el personal médico y el paciente.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” de Villahermosa, con la que se puede realizar cirugía a un feto dentro del útero que garantiza un buen pronóstico a la hora del nacimiento. A la fecha ya se han realizado tres procedimientos y se está en protocolo de estudio de siete más.

Agregó que el IMSS Bienestar avanza en la incorporación histórica de 174 equipos de alta especialidad con una inversión de más de 4 mil mdp, lo que incluye: cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con Inteligencia Artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, incluyendo tres con simuladores.

México enviará siste plantas de electricidad a Venezuela y más víveres

El gobierno de México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela para fortalecer la ayuda humanitaria brindada tras los sismos registrados la semana pasada en ese país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que anunció que se prepara un buque de la Secretaría de Marina para trasladar víveres e insumos reunidos en centros de acopio.

La mandataria explicó que las plantas de luz partirán en un avión con destino a Venezuela como parte del apoyo adicional solicitado por las autoridades de esa nación. «Siete plantas de luz que salen de un avión el día de hoy para ayudar en la emergencia», señaló.

Sheinbaum agregó que representantes del grupo encargado de coordinar la ayuda mexicana sostuvieron comunicación con autoridades médicas y de protección civil venezolanas para conocer las necesidades más urgentes y definir nuevas acciones de apoyo.

Asimismo, indicó que el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Marina, prepara el envío de un barco para transportar los víveres y otros insumos reunidos por diversas instituciones y organizaciones. «Estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se estaba haciendo también por distintas instituciones pueda recogerse y llevarse», explicó.

Aumentan a casi 2 mil los muertos

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio se elevó este martes a 1,943, mientras que la cifra de personas heridas alcanzó las 10,571, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.